Golpe al crimen en Jalisco: Rescatan a joven víctima de secuestro y detienen a los responsables

Tlaquepaque, Jalisco.- Gracias a la denuncia oportuna de un padre, autoridades del estado de Jalisco lograron dar un golpe al crimen en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. En menos de lo esperado, agentes de la Policía Municipal lograron localizar a su hijo, quien había sido privado ilegalmente de la libertad por un grupo de hombres armados. Asimismo, los efectivos detuvieron a tres presuntos responsables de este crimen.

Así ocurrió el rescate de la víctima de secuestro en Tlaquepaque

Durante las primeras horas del sábado 22 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque realizaban un operativo de prevención y vigilancia en la colonia Santa Cruz del Valle, cuando un hombre se acercó desesperado para pedir auxilio. Explicó que, minutos antes, varios sujetos habían llegado hasta su domicilio y se habían llevado a su hijo por la fuerza.

Durante la mañana de este sábado, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque lograron rescatar a un menor de edad que había sido privado de la libertad, en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle. Fue gracias a un reporte hecho a… pic.twitter.com/7p8qpRelJ6 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) November 23, 2025

Con la información que proporcionó (entre ella, la descripción de una camioneta azul y una motocicleta) los agentes desplegaron un operativo de búsqueda por las zonas aledañas. A pocas cuadras del sitio del reporte, en el cruce de las calles San Gertrudis y San Camilo, dentro de la colonia Parques de Santa Cruz del Valle, los policías ubicaron los vehículos señalados. Al acercarse, detectaron a tres hombres adultos y a un menor que coincidía con la descripción de la víctima.

Los oficiales confirmaron que se trataba del joven reportado y que presentaba lesiones visibles, compatibles con violencia y posibles actos de tortura. Debido al riesgo en el que se encontraba, los uniformados aplicaron los protocolos correspondientes para garantizar su integridad y asegurarlo de inmediato. En el lugar fueron detenidos los tres presuntos participantes del secuestro.

Durante la revisión, a uno de ellos le encontraron 34 envoltorios que contenían una sustancia conocida como cristal, por lo que también fue procesado por presuntos delitos contra la salud. Los ahora detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE), en donde se determinará su situación jurídica mientras continúa la investigación.

