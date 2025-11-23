Hombres armados interceptan y ejecutan a balazos a una pareja en calles de García, Nuevo León

Guadalupe, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este domingo 23 de noviembre de 2025, una pareja fue ejecutada a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta por calles de la colonia Hacienda del Sol, ubicada en el municipio de García, Nuevo León. Los reportes preliminares indican que sujetos armados les dieron alcance a los afectados y les dispararon, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron sobre la avenida Hacienda del Sol, en su cruce con la calle Hacienda Santa Clara. La vagoneta blanca, en la cual se desplazaban las víctimas mortales, terminó impactada contra un vehículo color azul que estaba estacionado frente a un domicilio tras sufrir el ataque armado. El atentado generó la movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

Según versiones, los agresores realizaron múltiples detonaciones hacia las víctimas para después huir, quedando gravemente heridas las dos personas que iban en los asientos de piloto y copiloto de la camioneta", detalló el medio anteriormente citado.

Ataque armado deja a dos personas fallecidas en García, Nuevo León.

Créditos: Noticias Nuevo León

Extraoficialmente se identificaron a los hoy occisos como José Luis 'N', de 48 años de edad, y Gladys Soto 'N', de 25 años. Vecinos del sector reportaron al menos una decena de detonaciones de arma de fuego, por lo que paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a la pareja; sin embargo, no pudieron hacer nada por salvarlos debido a que ya no contaban con signos vitales.

Una que vez que se constató el deceso de ambos, elementos de la Policía Municipal de García y agentes ministeriales acordonaron el perímetro con cinta amarilla, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargó de los trabajos de campo, así como de las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación. La dependencia estatal se encargará de esclarecer los hechos y dar con los responsables del doble homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui