Iba armada: Detienen a una joven de 18 años por allanar vivienda en colonia Altamira de Nogales

Nogales, Sonora.- En hechos registrados durante la tarde del sábado 22 de noviembre de 2025, una joven mujer fue detenida mientras intentaba allanar un domicilio de la colonia Altamira, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Según un reporte de las autoridades locales, la sospechosa portaba un cuchillo al momento de ser sorprendida irrumpiendo en la mencionada vivienda, motivo por el cual fue asegurada por elementos policíacos.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas aproximadamente, cuando agentes de la Policía Municipal recibieron una alerta por parte del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), por lo que se movilizaron a una residencia situada sobre la calle Rodolfo Garavito. Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con la reportante.

La afectada se identificó como Giselle, de 35 años de edad, quien señaló que había una fémina en el patio trasero de la propiedad y que llevaba consigo un objeto punzocortante. En su testimonio la denunciante relató que escuchó ruidos en el exterior de la casa, por lo que se asomó y fue en ese momento que se percató de la presencia de la joven en el patio. Al cuestionarla, la invasora presuntamente intentó ingresar al domicilio.

La detenida fue identificada como Danitza 'N', de 18 años de edad.

Es por ello que la reportante solicitó apoyo de las autoridades a través de una llamada a las líneas de emergencias del 911. Los uniformados lograron someter a la allanadora, identificada como Danitza 'N', de 18 años, a quien le aseguraron el arma blanca y posteriormente le colocaron las esposas. La joven, al igual que el cuchillo, quedó a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, mientras se continúa con la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

En otro caso similar atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Nogales, Rosa María 'N', de 57 años, fue vinculada a proceso penal como presunta responsable del delito de allanamiento de morada con violencia. La acusada ingresó a un inmueble ubicado en la colonia Del Valle, sin permiso y ejerciendo violencia física, en hechos ocurridos el pasado 13 de noviembre del presente año.

Nogales, Sonora, 21 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva…

Fuente: Tribuna del Yaqui