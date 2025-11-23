IMPRESIONANTE VIDEO: Volcadura en dunas del Desierto de Altar durante Travesía 2025 deja varios heridos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las redes sociales están siendo testigo de la impresionante volcadura de una camioneta Ford Raptor tipo pick up en las dunas del Desierto de Altar en San Luis Río Colorado, Sonora; el hecho quedó registrado en video y se reportó que quedaron varias personas heridas, aunque no de gravedad; aquí los detalles de los hechos y el material gráfico.

Se sabe que los hechos sucedieron este fin de semana, específicamente este domingo 23 de noviembre de 2025, durante el campamento conocido como el 'Avión' en el evento Travesía 2025, al que acuden cientos para poner a prueba sus vehículos todo terreno. El Ford Raptor, color azul metálico, se volcó mientras 'faldeaba' una duna; en el video se puede ver que el vehículo da por lo menos 12 vueltas antes de detenerse.

Se sabe que, además del conductor, otras tres personas viajaban en el vehículo, quienes recibieron los primeros auxilios de manera inmediata por otros de los participantes que presenciaron el hecho de primera mano. De acuerdo con un comunicado emitido por Travesilleros de Sonora, organizadores del evento, no hubo personas lesionadas de gravedad y solamente terminaron con golpes. "Todo está bien, gracias a Dios, solamente pérdidas materiales, unos golpecitos, pero no es nada que no se pueda solucionar", señalaron los organizadores mediante un video. De momento no se han dado a conocer más datos de las personas lesionadas, pero se espera que más adelante se dé a conocer información sobre los hechos y el estado de los heridos.

Volcadura en dunas del Desierto de Altar durante Travesía 2025 deja varios heridos

¿Qué es el evento de la Travesía?

La Travesía es un evento que cada año reúne cientos de aficionados de vehículos 4×4 en el desierto de San Luis Río Colorado de Sonora; en el evento también se realizan campamentos y recorridos entre dunas. Este encuentro se realiza cada 50 años, según lo han compartido los organizadores del evento. Cabe señalar que la Travesía ha sido escenario de graves accidentes que incluso han causado pérdidas de vidas, esto en varios años. La Travesía 2025 comenzó el pasado sábado 22 de noviembre en un conocido punto sobre la carretera de San Luis Río Colorado en el Golfo de Santa Clara, desde donde partieron rumbo al desierto.

Volcadura en dunas del Desierto de Altar durante Travesía 2025 deja varios heridos

Fuente: Tribuna del Yaqui