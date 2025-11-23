Joven de 17 años juega con un ARMA DE FUEGO, se dispara y muere frente a su amigo en NL

Guadalupe, Nuevo León.- El debate sobre el uso de armas en México continúa en medio del incremento de inseguridad que atraviesan diversas regiones del país. Mientras algunos defienden su posesión como herramienta de defensa, otros advierten que su presencia en los hogares implica riesgos que, en muchos casos, pueden terminar en tragedias. Uno de los ejemplos más recientes ocurrió en Guadalupe, Nuevo León, donde un adolescente murió tras la presunta detonación accidental de un arma mientras convivía con un amigo.

De acuerdo con los datos iniciales, el incidente ocurrió ayer, sábado 22 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado en la calle Francisco Sarabia, dentro de la colonia Nueva Libertad. Se detalló que un menor, de 17 años de edad, se encontraba dentro de su habitación junto a un amigo de la misma edad. En un momento ambos comenzaron a manipular un arma de fuego a manera de juego.

Las autoridades no han compartido más detalles del caso.

En un instante, la familia escuchó un disparo proveniente del cuarto. Al subir a revisar, encontraron al joven con una herida de gravedad causada por el arma; de inmediato, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas revisaron a la víctima, sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El amigo relató a las autoridades que la detonación habría sido accidental mientras la manipulaban sin medir el peligro. Agentes ministeriales tomar nota de los hechos, mientras personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) arribó al inmueble para iniciar las diligencias correspondientes y recopilar testimonios que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Durante la madrugada, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro del Hospital Universitario para la necropsia correspondiente. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han compartido más detalles del caso, sin embargo, el tema sobre la posesión de armas en México volvió a generar debate.

