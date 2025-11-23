Joven de 22 años muere tras ataque con arma blanca en Nuevo León; se involucró en una riña

Montemorelos, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este domingo 23 de noviembre de 2025, una persona del sexo masculino perdió la vida derivado de un ataque con arma blanca en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Los reportes preliminares indican que la madre del hoy occiso intentó trasladarlo a un hospital cercano; sin embargo, perdió la vida durante el trayecto en la parte trasera de un vehículo Chevy, color arena y modelo atrasado.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Jazmín, a la altura de la colonia Morelos 2. El hoy occiso fue identificado como Maicol Lozano García, de 22 años de edad, quien recibió maniobras de reanimación por parte de paramédicos de Cruz Roja; sin embargo, los esfuerzos no fueron exitosos y murió a causa de las heridas de arma blanca que presentaba.

En el reporte de las autoridades se establece que el joven habría participado en una riña y fue agredido con una daga que fue ubicada en el sitio. Se dijo que el joven fue auxiliado por una mujer quien pidió auxilio y quien llamó a su madre", explicó el portal de noticias Telediario Monterrey.

El lugar de los hechos quedó acordonado con cinta amarilla por elementos de la Policía Municipal de Montemorelos, mientras que agentes ministeriales se encargaron de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo del individuo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán las pruebas de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

uD83DuDEA8 Un joven perdió la vida este domingo luego de ser atacado con arma blanca en Montemorelos.



Los hechos se reportaron sobre la calle Jazmín de la colonia Morelos 2.https://t.co/vdPOH1qioM — INFO7MTY (@info7mty) November 23, 2025

Hallan hombre sin vida en Monterrey

En otro hecho registrado el pasado lunes 18 de noviembre, el cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en una vivienda ubicada en la colonia Los Remates, al sur de Monterrey. El sujeto presentaba visibles heridas provocadas por arma blanca y un cable enredado en el cuello. El hallazgo tuvo lugar en un domicilio situado sobre la calle Privada Valle Verde, entre Primera Privada Valle Azul y Valle Verde, en donde vivía solo tras separarse de su pareja sentimental.

#Seguridad | Localizan cuerpo con signos violencia y un cable enredado en el cuello al sur de Monterrey uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/xdSvaO6EDh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

