Le dieron cinco balazos: A plena luz del día, sujetos asesinan a una mujer en Puebla

San Martín Texmelucan, Puebla.- La tarde de este sábado 22 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Puebla, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en San Baltazar Temaxcalac, en el municipio de San Martín Texmelucan, luego de que se reportara un ataque armado contra una mujer que caminaba por la zona. Por este presunto feminicidio no se han reportado detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron el mediodía del sábado, alrededor de las 12:00 horas, tiempo local, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron a la mujer sobre la calle Oaxaca Sur, entre las vialidades Tlaxcala y Sonora. Los agresores le cerraron el paso de manera abrupta y, sin mediar palabra, uno de ellos abrió fuego a quemarropa.

El feminicidio ocurrió en plena vía pública de Puebla.

Las heridas, provocadas por al menos cinco disparos en distintas partes del cuerpo, ocasionaron que la mujer cayera inmediatamente en posición pecho tierra sobre el asfalto; en tanto, los presuntos asesinos huyeron hacia una dirección desconocido. Residentes cercanos que escucharon las detonaciones y vieron a la víctima inconsciente en el piso, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan y personal del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), el cual brindó atención prehospitalaria a la víctima. Sin embargo, momentos después, los paramédicos determinaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La escena fue acordonada y entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quienes arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recopilar indicios balísticos y efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Texmelucan para practicar la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta edición, la mujer permanece en calidad de desconocida, debido a que no llevaba identificaciones al momento del ataque. La FGE de Puebla ya abrió una carpeta de investigación por este hecho.

