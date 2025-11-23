Lo apodaban 'El Venado': Identifican sujeto ejecutado dentro de su vehículo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia en Sonora, lograron establecer la identidad del hombre que fue privado de la vida durante un ataque armado registrado la tarde del pasado viernes 21 de noviembre en el fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al poniente de Hermosillo. La víctima fue identificada oficialmente como Luis M., conocido por el alias de 'El Venado'.

De acuerdo con los avances en la carpeta de investigación, el hoy occiso contaba con antecedentes que lo relacionaban con diversas actividades ilícitas en la región. Información ligada a las indagatorias señala que 'El Venado' presuntamente mantenía vínculos con un grupo de la delincuencia organizada que opera en la ciudad, además de ser señalado por la supuesta venta y distribución de sustancias prohibidas.

Asimismo, las autoridades investigaban su posible participación en una serie de homicidios ocurridos anteriormente en la colonia Coloso. Entre los elementos que constan en los reportes de inteligencia, destaca que Luis M. era considerado como el probable autor intelectual de un hecho de alto impacto registrado meses atrás en la capital sonorense, referente al hallazgo de restos humanos frente a la Estación de Autobuses.

Se informó además que, al momento de su fallecimiento, contaba con varias órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. El ataque que terminó con su vida tuvo lugar aproximadamente a las 14:40 horas en el bulevar Quintero Arce y la calle Campanela. Según la mecánica de los hechos recabada en el lugar, la víctima se encontraba a bordo de un automóvil sedán marca Toyota, color azul y de modelo reciente, el cual estaba estacionado.

En ese instante, un sujeto se aproximó a la unidad y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra el conductor, para posteriormente huir del sitio a pie. Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, al valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El vehículo sufrió años visibles por los impactos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui