Maestro defiende a niño de agresión y recibe cuchillada en la cabeza; hay un detenido en CDMX

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado viernes 21 de noviembre, se registró una importante movilización policiaca y de servicios de emergencia en la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en la colonia San Felipe de Jesús, de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron al interior de un plantel educativo de nivel primaria, donde un profesor de educación física resultó herido tras intervenir en una disputa familiar para proteger a un alumno menor de edad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte emitieron una alerta vía frecuencia de radio a los oficiales en campo. El reporte indicaba una situación de riesgo y una persona lesionada dentro de la escuela ubicada en el cruce de la calle Atotonilco y la avenida Dolores Hidalgo.

Al arribar al sitio, los uniformados observaron que un grupo de personas, compuesto por padres de familia y personal de la institución, mantenía retenido a un sujeto de 31 años. Testigos en el lugar señalaron al individuo como el responsable de haber atacado minutos antes al maestro con un arma punzocortante. Según los testimonios recabados por las autoridades, el implicado había ingresado al recinto escolar con el propósito de acompañar a su sobrino, un niño de 10 años, a un evento organizado por la escuela.

La situación se tornó tensa cuando, por motivos que aún se investigan, el hombre comenzó a comportarse de manera agresiva verbal y físicamente contra el menor. Al percatarse del riesgo que corría el alumno, el profesor de educación física, un hombre de 55 años, intervino de manera inmediata para salvaguardar la integridad del estudiante. Fue en ese instante cuando el agresor extrajo de entre sus ropas un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud y lanzó un ataque contra el docente, logrando herirlo en la región cefálica.

De inmediato se solicitó el apoyo de los servicios médicos. Paramédicos que acudieron a la emergencia valoraron el estado de salud del educador. Tras la revisión, diagnosticaron una herida cortante en la cabeza; no obstante, determinaron que la lesión no comprometía órganos vitales ni representaba un riesgo mortal, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y pudo recibir las curaciones pertinentes en el lugar. Por su parte, los elementos de la Policía capitalina procedieron a controlar la situación.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un maestro de Educación Física fue herido con un cuchillo por este motivo… pic.twitter.com/qtQynT0P8e — SUCESOS (@Sucesosenlinea) November 22, 2025

Conforme a los protocolos de actuación policial, realizaron una revisión preventiva al señalado, durante la cual se le aseguró el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. Tras esto, el hombre fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será dicha autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del implicado en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui