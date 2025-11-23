Ordenaba 'levantones' a comerciantes: Sentencian a 46 años de cárcel a excomisario en Edomex

Toluca, Estado de México.- Las acciones coordinadas para depurar las instituciones de seguridad pública en el Estado de México derivó en una nueva y severa sentencia judicial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue posible acreditar la responsabilidad penal de Eulises González Hernández, quien se desempeñaba como comisario de Seguridad Pública en el municipio de Acambay.

La autoridad judicial dictó una condena de 46 años y 6 meses de prisión en contra del exservidor público, tras encontrarlo culpable del delito de extorsión con agravante por su condición de trabajador del Gobierno. La investigación ministerial reveló que los hechos ocurrieron en el transcurso de 2024. Inicialmente, en el mes de junio, González Hernández contrató a un grupo de personas para realizar trabajos diversos.

No obstante, la relación laboral dio un giro delictivo en agosto del mismo año, cuando el entonces mando policial instruyó a estas personas para que realizaran labores de vigilancia a una pollería local. La orden específica consistía en privar de la libertad, o 'levantar', al propietario del establecimiento. Para ejecutar dicha acción, el excomisario facilitó armas de fuego a las personas que había contratado.

Ante la negativa de estas personas a participar en el acto ilícito, Eulises González recurrió a la intimidación directa. Según el expediente, amenazó a los trabajadores con 'meterlos a la cárcel' haciendo uso de su poder, además de advertirles sobre posibles daños a la integridad física de sus familiares si no acataban sus órdenes. Tras la denuncia de estos hechos, la Fiscalía estatal inició las indagatorias que permitieron identificar y detener al funcionario durante la 'Operación 'Enjambre'.

Al analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el juez emitió el fallo condenatorio correspondiente. Es importante destacar que el perfil delictivo de Eulises González Hernández ya contaba con antecedentes penales graves y recientes. El sentenciado está vinculado a las investigaciones de la Mesa para la Construcción de la Paz por la desaparición de Agustín 'N', comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, y su escolta, Juan Carlos 'N'.

#Sentenciado.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo una condena de 46 años y seis meses de prisión en contra de Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de #Acambay, quien fue detenido en el marco de la #OperaciónEnjambre.https://t.co/H6JNG2urmB pic.twitter.com/JMX2B9GyGt — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 23, 2025

De hecho, apenas el pasado 27 de octubre, González Hernández recibió una sentencia de 68 años y 6 meses de prisión por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de dichos funcionarios. La Operación 'Enjambre' continúa siendo un eje central en la estrategia de seguridad estatal, enfocada en investigar la probable vinculación de servidores y exservidores públicos municipales con grupos criminales generadores de violencia y delitos de alto impacto en la entidad mexiquense.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM