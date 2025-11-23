Pareja irrumpe en Tienda 3B de CDMX e intenta ejecutar violento atraco: Así los detuvieron

Azcapotzalco, Ciudad de México.- La tarde de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de la alcaldía Azcapotzalco luego de que se reportara un intento de atraco violento cometido por una pareja que habría amenazado a la empleada de una tienda de conveniencia. La movilización ocurrió gracias a una alerta emitida desde el sistema de monitoreo urbano, lo que permitió a los cuerpos de seguridad llegar de inmediato.

De acuerdo con información compartida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, los hechos ocurrieron ayer, sábado 22 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local en un establecimiento de la cadena 3B ubicado entre las calles Rosas Moreno y Camino a Nextengo, en la colonia Pueblo Santiago Ahuizotla. Se detalló que una pareja entró y tomó varios artículos, incluyendo un yogur, bebidas alcohólicas y vasos.

PAREJA RATA

Luis Gallardo

Zaira Guifar

Se metieron a una tienda 3B en @AzcapotzalcoMx

Con un cuchillo amagaron a la cajera y se llevaron licor, yogurth, vasos….

Agentes de @SSC_CDMX Sector Claveria los detuvieron.

Si los reconoce, denúncielos en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/y3oZSPeLCf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 22, 2025

Cuando las personas se acercaron a la caja, amenazaron con un cuchillo de 30 centímetros a la cajera en turno; con lenguaje violento, le dijeron que se llevarían las cosas, sin presuntamente intentar robar dinero en efectivo. Tras la agresión, vecinos que se encontraban cerca y presenciaron los hechos impidieron que la pareja escapara, logrando retenerlos mientras las autoridades llegaban al lugar.

El Centro de Comando y Control (C2) Poniente fue quien emitió la alerta a unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a lo que varios elementos acudieron para verificar la situación. Al arribar, los oficiales encontraron a la empleada, quien describió cómo la pareja la amenazó con el arma blanca mientras exigían los productos.

Durante la revisión preventiva, los policías aseguraron un cuchillo con empuñadura de madera, una botella de licor de agave, dos piezas de yogurt y dos perfumes, presuntamente robados del establecimiento. La denunciante solicitó formalmente la detención, por lo que los agentes procedieron a leer los derechos correspondientes y trasladar a ambos sospechosos ante el Ministerio Público.

#Seguridad | PÁNICO por 'LEVANTÓN' en supermercado de Ciudad Obregón; tres vehículos participaron en los hechos uD83DuDEA8https://t.co/shELR52T6W — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 23, 2025

Los detenidos fueron identificados como Luis 'G', de 40 años, y Zaira 'G', de 28. De acuerdo con información extraoficial, el hombre cuenta con historial delictivo y habría ingresado previamente al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en al menos tres ocasiones por delitos como abuso sexual agravado, tentativa de homicidio, robo en distintas modalidades, portación de objetos prohibidos y disparo de arma de fuego.

Las autoridades capitalinas continúan integrando la carpeta de investigación para determinar los cargos que enfrentarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui