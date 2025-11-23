Presunto intento de 'levantón' deja a mujer ejecutada a balazos en un convivio al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025, un ataque a balazos cobró la vida de una persona del sexo femenino que se encontraba en medio de un convivio al interior de uno de los departamentos de la colonia Infonavit Cañadas, ubicada al sur de Culiacán, Sinaloa. De primera instancia, vecinos del sector señalaron que la occisa estaba disfrutando de una reunión y al amanecer se escucharon detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, la mujer fue identificada de forma extraoficial como Teresa 'N', de aproximadamente 40 años de edad, quien se encontraba al interior de un apartamento ubicado en el cuarto piso de un edificio que se sitúa ubica cerca del andador Sierra Rocallosa y Sierra Linda, justo frente a un área de juegos infantiles y canchas de usos múltiples en el sector mencionado anteriormente.

Los datos precisan que el reporte se registró alrededor de las 11:45 de la mañana de este día, donde se informó al servicio de emergencia 911 sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el interior de una de las habitaciones de un edificio, en una zona que se localiza entre las calles Cerro del Hombre y avenida Sierra Madre Occidental de dicho sector", explicó el medio citado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se movilizaron hacia el sitio. A su llegada, los agentes federales confirmaron la presencia de una persona sin vida y con múltiples impactos de arma de fuego en el cuerpo en el interior del inmueble, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa para que acudiera a dar fe de los hechos y a realizar el peritaje correspondiente.

El área era resguardada por oficiales de la SSPC, Policía Municipal y Ejército Mexicano, mientras se cumplían con las pesquisas de ley para que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Versiones extraoficiales apuntan a que la fémina iba a ser privada de la libertad, ya que se le habrían encontrado restos de tela amarrados en las muñecas y los pies atados con el mismo material, por lo que habla de un presunto intento de 'levantón'.

Una mujer fue privada de la vida la mañana de este domingo en un departamento del Infonavit Cañadas, en #Culiacán; al parecer, hubo un intento de privación de la libertad

