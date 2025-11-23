Protección Civil confirma a 19 personas intoxicadas en hotel en Nogales por problema con la calefacción

Nogales, Sonora.- La mañana de este domingo 23 de noviembre, la Coordinación Estatal de Proteccion Civil emitió un breve comunicado de prensa para informar sobre una reciente emergencia que tuvieron que atender en la ciudad de Nogales, donde más de una docena de huéspedes de un conocido hotal resultaron intoxicados por un problema que tuvo el sistema de calefacción.

En el breve escrito, difundido en las redes sociales oficiales de Protección Civil, se informó que personal del Cuerpo de Bomberos, así como otras autoridades de seguridad y emergencia "atendieron el reporte de intoxicación por monóxido de carbono, de huéspedes en el hotel Fiesta Inn", ubicado en la colonia Nueva Nogales de la ciudad de Nogales.

Protección Civil indicó que la emergencia surgió debido "a un problema con un sistema de calefacción del hotel" y confirmó que los afectados en total fueron 13 adultos y seis menores de edad, de ellos dos de los mayores fueron llevados a recibir atención médica a un hospital y por fortuna, ya fueron dados de alta. Tras realizar una exahustiva revisión en las instalaciones del hotel, se determinó que no había peligro y los huéspedes pudieron volver a sus habitaciones.

Se realizaron inspecciones exhaustivas y se reguló el sistema de calefacción, se realizó ventilación en las áreas y los huéspedes regresaron a sus habitaciones".

Muere niña de 3 años arrollada en Nogales

En otros hechos que también tuvieron lugar en la ciudad de Nogales recientemente se encuentra la muerte de una niña de 3 años, quien fue arrollada sobre el bulevar De Anza, en la esquina con la calle Fronteras, la tarde del pasado viernes 21 de noviembre. La madre de la menor declaró que la niña la soltó de la mano y corrió hacia la calle, sin percatarse que en ese momento pasaba por la zona una vagoneta Nissan Pathfinder de color negro.

La niña fue llevada a recibir atención médica a un hospital en un vehículo particular; en el camino, se toparon con una ambulancia y solicitaron ayuda, pero los paramédicos confirmaron que la niña ya había dejado de existir. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se está encargando de realizar las investigaciones pertinentes y ha trascendido que se logró la detención de una persona de interés en el caso. Se trata de un hombre de 47 años, cuya identidad se desconoce.

Fuente: Tribuna del Yaqui