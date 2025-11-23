Revelan carta póstuma en caso de Carlos Manzo; implicado acusa corrupción en la Fiscalía

Uruapan, Michoacán.- Durante el desarrollo de la primera audiencia judicial celebrada ayer sábado contra los detenidos por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la defensa y las autoridades presentaron un elemento probatorio, una carta póstuma escrita por Ramiro 'N'. Este individuo, quien fue hallado sin vida el pasado 10 de noviembre, fue identificado por las investigaciones federales como el encargado de reclutar a los autores materiales del crimen.

El documento manuscrito no solo confirma su participación en los hechos, sino que señala directamente a un sujeto apodado 'El Licenciado' como el autor intelectual y lanza graves acusaciones sobre la integridad de la Fiscalía de Michoacán. El hallazgo del documento fue realizado por Paulina, pareja sentimental de Ramiro 'N', quien localizó la hoja de papel dentro de una maleta perteneciente al hoy occiso.

La misiva estaba dirigida a la hija de ambos y, según lo expuesto en la audiencia, tiene el carácter de una confesión y una despedida ante la inminencia de su muerte. En el texto, Ramiro 'N' admite haber mentido a su familia respecto a su ocupación laboral; aunque aseguraba trabajar en el sector agrícola, específicamente en el cultivo de aguacate, en realidad se había integrado a las filas de la delincuencia organizada bajo la promesa de obtener recursos económicos para su hogar, objetivo que, según sus propias palabras, no logró concretar.

Uno de los puntos más relevantes del texto es la advertencia que Ramiro 'N' hace a su esposa respecto al sistema de justicia local. Al intuir que sería silenciado por sus cómplices para evitar filtraciones, instruyó a su pareja para que diera a conocer la verdad, pero le solicitó explícitamente no acudir a las autoridades en Uruapan. En un fragmento textual leído durante la sesión, se expone:

Cualquier cosa que me pase, estaba trabajando para 'El Licenciado'. Espero que me perdones y puedas decir la verdad, pero no lo hagas en Uruapan porque 'El Licenciado' tiene comprada a toda la Fiscalía".

Esta declaración añade una nueva línea de investigación sobre la posible colusión de funcionarios locales con la estructura criminal. La veracidad de la vinculación de Ramiro 'N' con el caso ha sido respaldada por pruebas forenses y tecnológicas presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Omar García Harfuch, titular de la dependencia, informó previamente que tras el hallazgo del cuerpo de Ramiro 'N' en la carretera Uruapan-Paracho, se recuperaron y analizaron sus dispositivos de comunicación.

La inteligencia federal descubrió la existencia de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea creado específicamente para coordinar el ataque contra el exedil. Según los datos proporcionados por García Harfuch, el análisis de los metadatos y las conversaciones confirmó la jerarquía criminal descrita en la carta póstuma. Se estableció que 'El Licenciado' fungía como el mando superior que emitía las instrucciones de ejecución, mientras que Ramiro 'N' operaba como el logístico encargado de reclutar a los ejecutores, identificados como Josué 'N' y Víctor Manuel 'N'.

Este último ha sido señalado como el autor material directo del asesinato. La incorporación de esta carta al expediente judicial no solo refuerza la teoría del caso presentada por el Ministerio Público respecto a la autoría intelectual, sino que también documenta el contexto de coerción y las dinámicas internas del grupo delictivo que operó el ataque contra el político michoacano. Las autoridades continúan con el proceso para determinar el alcance de la red de corrupción denunciada en el manuscrito.

