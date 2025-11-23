Se escondía en Mexicali: Capturan a sujeto buscado en Ciudad Obregón por asesinato de mujer

San Luis Río Colorado, Sonora.- En el marco de los convenios de colaboración en materia de seguridad y justicia vigentes entre las entidades, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, en conjunto con autoridades de Baja California, concretaron la detención de un hombre señalado como probable responsable de un delito de alto impacto ocurrido en el municipio de Cajeme.

El acusado fue identificado como Jorge Javier 'N', quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de Manuela Haydee 'N'. Dicha causa penal tiene su origen en el municipio mencionado, donde el juez segundo penal emitió el mandato judicial tras el análisis de las pruebas presentadas en la etapa inicial de la investigación.

La captura fiue eposible en la ciudad de Mexicali, Baja California. Hasta dicho lugar se trasladaron los agentes ministeriales sonorenses quienes, apoyados por la operatividad de sus homólogos bajacalifornianos, lograron ubicar y capturar al sospechoso. Durante el procedimiento, se aplicaron los protocolos de seguridad y cadena de custodia estipulados por la ley para garantizar los derechos del detenido y la legalidad de la aprehensión.

Posterior a su aseguramiento, personal especializado en traslados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) efectuó el traslado de Jorge Javier 'N' hacia Ciudad Obregón. En esta jurisdicción, el detenido fue puesto formalmente a disposición del juzgado que lo requería. En las próximas audiencias se definirá su situación jurídica conforme avancen las etapas del proceso penal por el delito de homicidio.

En contraparet, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la captura de Jazmín Susana Ontiveros Amaya, de 35 años de edad, quien es señalada como la presunta responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de su propia madre. La detención tuvo lugar en la ciudad de Hermosillo, Sonora, gracias a labores de inteligencia y a la colaboración con las autoridades de dicha entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora