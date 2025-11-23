Siete policías de Fuerza Civil lesionados tras volcarse en Escobedo, Nuevo León; hay uno grave

Escobedo, Nuevo León.- Al menos siete elementos de Fuerza Civil resultaron lesionados debido a una volcadura registrada sobre el Anillo Vial Periférico, a la altura del kilómetro 35, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Reportes preliminares indican que el accidente automovilístico se originó debido a la ponchadura de una de las llantas, lo cual provocó que el conductor perdiera el control del volante y se saliera del carril con dirección al lado izquierdo del camino.

De acuerdo con información proporcionada por POSTA, los hechos fueron reportados alrededor de las 13:11 horas de este domingo 23 de noviembre de 2025, por lo que equipos de emergencia activaron los debidos protocolos. El incidente provocó una inmediata movilización por parte de los cuerpos de auxilio y seguridad ante el reporte de múltiples lesionados, quienes viajaban a bordo del vehículo oficial siniestrado.

Hasta el momento, Protección Civil informó que permanece a la espera de nueva información para ampliar los detalles sobre el estado de los lesionados. Asimismo, continúan las labores de investigación para esclarecer las causas del accidente y restablecer por completo la circulación en la zona afectada", detalló el medio anteriormente citado.

Es por ello que elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal médico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), así como rescatistas de Protección Civil Municipal de El Carmen, acudieron al llamado para brindar apoyo de inmediato a las víctimas. Posteriormente, los socorristas trasladaron a los lesionados a un hospital cercano, mientras que el área quedó resguardada para facilitar las labores de atención y peritaje.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los heridos, aunque trascendió que uno de ellos ha sido reportado como grave tras su ingreso al nosocomio. Por su parte, autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para conducir con precaución y mantenerse informada mediante los medios oficiales. Protección Civil de Nuevo León detalló que aún no se han establecido las causas del accidente, por lo que se informarán de los resultados de las investigaciones en las próximas horas.

