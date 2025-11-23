Hermosillo, Sonora.- La mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025 se registró un nuevo hecho de violencia en la capital sonorense, Hermosillo, luego de que se localizara el cuerpo sin vida de un hombre a un costado del bulevar Camino del Seri en su tramo final, justo adelante de Urbi Villa del Prado; cabe señalar que la víctima presenta signos de violencia. El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona y alertaron a las autoridades al observar la presencia del cuerpo tendido entre la maleza.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad de la Policía Municipal de Hermosillo y la Policía Estatal, quienes implementaron un cerco perimetral para resguardar la escena y evitar el paso de curiosos mientras se realizaban las primeras indagatorias. Minutos después arribaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), encargados de procesar el área y recopilar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Tétrico hallazgo en Hermosillo: Encuentran cuerpo de hombre con huellas de violencia en Camino del Seri Final

De manera extraoficial, se informó que la víctima es un hombre que vestía una camisa azul cielo con un pantalón de color claro, y que presentaba claras huellas de violencia, aunque hasta el momento de la publicación de esta nota no se ha revelado su identidad. Personal de Servicios Periciales realizó las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas oficiales de la muerte.

El sitio permaneció resguardado durante varios minutos mientras se efectuaban las diligencias de ley, lo que generó expectación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona. Autoridades no han dado a conocer si en el lugar se encontraron objetos o evidencias que pudieran señalar una línea de investigación preliminar. Con este caso, Hermosillo acumula 38 muertes violentas en lo que va del mes de noviembre de 2025, cifra que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad por el incremento de hechos de alto impacto registrados en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este nuevo homicidio y dar con los responsables.

Tétrico hallazgo en Hermosillo: Encuentran cuerpo de hombre con huellas de violencia en Camino del Seri Final

Fuente: Tribuna del Yaqui