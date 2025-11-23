Trabajaba en el Gobierno: Identifican a víctima de aparatoso accidente en boulevard de Nogales

Nogales, Sonora.- De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre un accidente de tránsito registrado sobre el boulevard 2000, a la altura de la colonia San Carlos, en donde se reportó un accidente de tránsito que involucró a un vehículo Ford Mustang, color negro, y una vagoneta marca Ford Econoline, la cual fungía como una unidad de traslado de personal.

En el percance vial perdió la vida un hombre identificado como Alejandro 'N', según el reporte de las autoridades locales. A su llegada al lugar de los hechos, los uniformados se entrevistaron con el chofer de la camioneta, quien señaló que estaba estacionado afuera de una conocida tienda departamental cuando sintió una fuerte colisión en la parte trasera. Al descender de la unidad, el conductor observó a un masculino prensado al interior de un auto deportivo de color negro.

Según datos extraoficiales, Alejandro Apodaca Zambrano, conocido entre sus seres queridos como Alex, fungía como funcionario estatal, específicamente se desempeñaba en el área de licencias del edificio del Gobierno del Estado, en donde se destacaba por su trato amable y su disposición para atender a la ciudadanía, acorde a lo que decían sus compañeros y familiares, quienes se encuentran consternados por su repentino fallecimiento a causa del incidente automovilístico.

En una primera instancia se informó que, además del fallecido, al menos otras dos o tres personas resultaron lesionadas derivado del choque, por lo que paramédicos de Cruz Roja e integrantes del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para auxiliar a las víctimas. Una vez que se estabilizaron, los afectados, cuyas identidades se desconocen, fueron llevados a un hospital de la ciudad fronteriza para que reciban atención médica especializada.

Agentes de Tránsito Municipal, Policía Preventiva y personal del Grupo Operativo Táctico (GOT), adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, también arribaron al sitio para acordonar la zona, mientras que autoridades ministeriales se encargaron de cumplir con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este lamentable caso.

