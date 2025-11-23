Tragedia al poniente de Ciudad Obregón: Fallecen dos personas tras caer con su auto a un canal

Cajeme, Sonora.- Poco antes del mediodía de este domingo 23 de noviembre de 2025 se registró un lamentable accidente en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros reportes señalan que un automóvil particular cayó al interior del Canal Bajo, lo cual dejó como saldo a dos personas fallecidas, cuyas identidades y características particulares por el momento no han sido reveladas.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron entre el Campo 2 y la comisaría de Providencia, cuando el conductor de un Hyundai Grand i10, color blanco y modelo reciente, se precipitó y cayó a las profundas aguas del canal. Extraoficialmente se dijo que el tripulante perdió el control del volante y la unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba dentro del cauce, totalmente sumergido con los ocupantes atrapados.

En una primera instancia se reportó un vehículo sumergido al interior del Canal Bajo, en donde elementos de la Policía Municipal, adscritos a la comisaría de Providencia, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de Marina (Semar) y personal del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, estuvieron realizando las maniobras necesarias para sacar el automóvil siniestrado con la ayuda de una grúa particular.

La unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba tras caer en las aguas del Canal Bajo.

Una vez que lograron llevar el carro a tierra firme, las autoridades confirmaron que dos personas se encontraban en su interior, las cuales ya no contaban con signos vitales. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que personal de los Servicios Periciales se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las causas del incidente automovilístico.

Después de que se concluyeron las pesquisas de ley, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) retiró los cuerpos y los trasladó a sus instalaciones para que se le practiquen las respectivas pruebas de ley. Cabe mencionar que el accidente se registró en un tramo marcado por tierra suelta y un carril angosto que rodea el canal, en donde anteriormente se han suscitado otro tipo de casos similares que han costado vidas humanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui