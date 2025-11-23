Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, este domingo 23 de noviembre de 2025 se registró un trágico accidente en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Esto cuando un vehículo particular cayó al interior del Canal Bajo; aunque en un principio se dijo que fueron dos personas fallecidas, recientemente se informó que son dos mujeres y un hombre los que perdieron la vida.

Según la información que se tiene, el suceso se registró alrededor de las 10:40 horas de este domingo a espaldas del fraccionamiento Urbi Villa del Real, cuando el conductor de un Hyundai Grand i10, color blanco y modelo 2024, se precipitó y cayó a las profundas aguas del canal. Extraoficialmente se dijo que el conductor perdió el control del volante y la unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba dentro del cuerpo de agua, totalmente sumergida con los ocupantes atrapados. Cuando los elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme del área de rescate acuático llegaron, no pudieron hacer nada por las personas, pues estas ya no presentaban signos vitales.

Tragedia en Ciudad Obregón: Fallecen dos mujeres y un hombre tras caer vehículo al Canal Bajo

Al lugar de los hechos también acudieron elementos de la Policía Municipal, adscritos a la comisaría de Providencia, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de Marina (Semar) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes estuvieron realizando las maniobras necesarias para sacar el automóvil siniestrado con la ayuda de una grúa particular. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas, por lo que la unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) llevó los cuerpos al área de medicina legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para trabajar en su reconocimiento y después entregar los cuerpos a sus familiares.

Ante los hechos, las autoridades, especialmente Bomberos de Cajeme, han recomendado a la ciudadanía cajemense no conducir por los bordos de los diversos canales ante este tipo de accidentes, ya que muchas veces las imperfecciones del camino o el conducir a exceso de velocidad pueden generar descontrol del vehículo y, por ende, causar diversos accidentes.

