Trágico final: Hallan muerto a Joel Lizandro, menor que desapareció tras ir a trabajar a Tulum

Tulum, Quintana Roo.- Autoridades del estado de Yucatán confirmaron este sábado 22 de noviembre la localización sin vida del adolescente Joel Lizandro López Colli, de 15 años de edad. El joven, originario del municipio de Tekax, había sido reportado como desaparecido desde finales del mes de octubre, luego de que se trasladara al Estado vecino de Quintana Roo, específicamente a la ciudad de Tulum, con la intención de laborar como ayudante de albañil.

El caso generó una movilización por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, institución que en su momento emitió la ficha de búsqueda correspondiente y activó los protocolos necesarios para intentar dar con el paradero del menor. De acuerdo con la información oficial asentada en el reporte de desaparición, Joel Lizandro fue visto por última vez el día 27 de octubre de 2025 en la colonia San Ignacio, ubicada en su municipio natal. Desde entonces, su familia y las autoridades perdieron contacto total con él.

La ficha de búsqueda emitida por la FGE advertía sobre el riesgo en el que se encontraba el adolescente, señalando que "se temía por la integridad del menor toda vez que podía ser víctima de la comisión de un delito". Para facilitar su identificación, el documento detallaba las características físicas de Joel: una estatura aproximada de 1.60 metros, cabello ondulado de color negro, diversas cicatrices visibles y, como seña particular distintiva, un tatuaje con la imagen de una cruz pequeña ubicado en el dedo medio de la mano derecha.

La confirmación del fallecimiento fue confirmada por Manuel Vallejos, presidente municipal de Tekax. A través de sus redes sociales, el edil informó a la ciudadanía que las autoridades estatales le notificaron el hallazgo del cuerpo, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles forenses sobre la causa de muerte ni la ubicación exacta donde fueron encontrados los restos. En su comunicado, el alcalde expresó sus condolencias y llamó a la reflexión social ante el suceso.

Como padre y abuelo, esta noticia me conmueve profundamente. La partida de un niño siempre nos deja una lección dolorosa que debe invitarnos a reflexionar como comunidad. Hoy, más que nunca, recordamos la importancia de estar atentos, de acompañarnos y de construir entornos donde nuestras niñas, niños y jóvenes se sientan protegidos y escuchados", declaró el funcionario.

La Fiscalía General del Estado informa de la activación de una #AlertaAmber estatal, solicitando su apoyo para la búsqueda y localización del adolescente JOEL LIZANDRO LÓPEZ COLLI de 15 años de edad.

Asimismo, solicitó respeto y solidaridad hacia la familia en duelo, invitando a la sociedad tekaxeña a fortalecer los lazos comunitarios. Diversos reportes de medios locales han sugerido que la desaparición de Joel podría no tratarse de un hecho aislado, apuntando a una problemática de seguridad más amplia existente en el corredor entre Yucatán y Quintana Roo, ruta frecuente para trabajadores de la construcción y otros sectores. Por el momento, la investigación permanece abierta.

