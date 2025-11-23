Ultiman a agente ministerial de Guanajuato en su día de descanso; un menor resultó herido

Yuriria, Guanajuato.- Durante la noche del pasado sábado 22 de noviembre, la violencia se hizo presente nuevamente en el municipio de Yuriria, Guanajuato. Un elemento activo de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Gustavo Niño Juárez, perdió la vida tras ser víctima de una agresión directa con armas de fuego mientras transitaba por las inmediaciones del malecón de la Laguna de Yuriria. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas (local).

De acuerdo con la información recabada, el efectivo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encontraba en su día de descanso y se desplazaba a bordo de una camioneta particular. Al circular por la calle San Pablo, en su cruce con Lago de Chapala, dentro del Barrio de Santa María, el funcionario fue interceptado por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo del agente.

Vecinos de la zona, alarmados por las detonaciones, realizaron múltiples reportes al Sistema de Emergencias 911, indicando que se había producido una balacera y que una camioneta permanecía detenida a mitad de la calle. Al arribar al sitio, elementos de Seguridad Pública localizaron la unidad con el conductor herido en su interior, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de rescate. Paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar los primeros auxilios; sin embargo, tras revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un menor lesionado

El ataque dejó un saldo colateral que afectó a la población civil. Un adolescente de 14 años, quien transitaba por el lugar al momento de los disparos y que no guardaba relación alguna con los hechos, resultó lesionado por un impacto de bala en el antebrazo. Según testimonios recabados por las autoridades policiales en el lugar, el menor fue auxiliado rápidamente por sus familiares y trasladado por sus propios medios a un hospital. Posteriormente, la Fiscalía confirmó que el joven recibió atención médica oportuna y se reportó fuera de peligro.

La escena del crimen fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales. En el sitio, los peritos aseguraron diversos casquillos percutidos de calibre .40 y documentaron la presencia de dos vehículos colisionados, indicio que sugiere la dinámica de los hechos durante la intercepción. La Fiscalía de Guanajuato emitió un comunicado oficial en el que expresó sus condolencias por el homicidio del agente Niño Juárez.

Lamentamos el fallecimiento de Gustavo Niño Juárez, quien se desempeñaba como agente de Investigación Criminal pic.twitter.com/OqhOe6bI9B — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) November 23, 2025

La institución aseguró que se mantiene una investigación "exhaustiva y en curso" para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables. A pesar del operativo de búsqueda implementado por las fuerzas de seguridad en la región tras el ataque, hasta el momento no se ha informado sobre la detención de los agresores. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui