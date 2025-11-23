Violencia en Veracruz: Asesinan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica; FGE indaga

Xalapa, Veracruz.- Un nuevo crimen político está sacudiendo a México. Este domingo 23 de noviembre de 2025 autoridades del estado de Veracruz confirmaran el asesinato de Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y figura política reconocida en la región montañosa del estado. El homicidio ocurre semanas después de la ejecución de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en pleno acto público.

La noticia sobre la muerte de Mezhua Campos se difundió inicialmente a través de redes sociales y posteriormente fue corroborada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La FGE de Veracruz confirmó el homicidio del exfuncionario. Foto: Internet

La dependencia estatal señaló que el ataque ocurrió en la localidad de Piedras Blancas, perteneciente al municipio de Zongolica. Tras conocerse los hechos, la Fiscalía Regional de Córdoba abrió una carpeta de investigación y desplegó a fiscales, peritos y agentes ministeriales para realizar las primeras diligencias. De acuerdo con el comunicado oficial, la prioridad es reunir evidencia y establecer la secuencia en la que se desarrolló la agresión que privó de la vida al exfuncionario.

Es importante señalar que, minutos antes de la confirmación oficial, una publicación en la cuenta de Facebook del propio Juan Carlos Mezhua Campos alertó a la comunidad sobre lo sucedido. En el mensaje, familiares y colaboradores lamentaron profundamente el homicidio, destacando su trayectoria, su calidad humana y su papel dentro de la política local.

¿Quién era Juan Carlos Mezhua Campos?

Mezhua Campos fue alcalde de Zongolica en el periodo 2018–2021 y se desempeñó durante años como una voz activa dentro de la vida pública del estado. Además de su labor como empresario, ocupó una diputación local y tuvo cargos directivos en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

FGE INFORMA QUE SE INVESTIGA HECHOS SUSCITADOS EN ZONGOLICA pic.twitter.com/MIljLpifdf — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) November 23, 2025

En el proceso electoral más reciente, buscó nuevamente la presidencia municipal bajo una candidatura independiente, y en meses anteriores trabajaba en la conformación de un partido local ciudadano. Su influencia en la sierra de Veracruz lo convirtió en un referente político y social para diversas comunidades indigenas, por lo que se cree que su asesinato podría estar relacionado con su actividad política.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado detalles sobre el móvil del ataque ni sobre posibles personas involucradas. En tanto, personal de Servicios Periciales continúan el levantamiento de indicios en la zona del homicidio; se espera que en las próximas horas la Fiscalía amplíe información sobre el avance de las pesquisas.

Fuente: Tribuna del Yaqui