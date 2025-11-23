Ciudad Obregón, Sonora.- La tranquilidad se acabó esta noche de domingo 23 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues se registró un fuerte ataque armado en la colonia Cuauthémoc, al sur de la ciudad, el cual habría dejado una persona sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los hechos se registraron en la calle Independencia entre Hereberto Castillo, en el sector ya mencionado, poco antes de las 21:00 horas de esta noche.Tras la fuerte agresión armada, perpetrada por dos sujetos, según lo relatado por testigos visuales, una de las víctimas, la cual perdió la vida en el lugar, quedó tirada fuera de una vivienda. Este sujeto habría sido identificado como Julio 'N' y vestía de pantalón y camisa de mezclilla con zapatos de trabajo. Mientras que la otra víctima, la que habría quedado lesionada, alcanzó a resguardarse en un domicilio y, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, fue atendido rápidamente y lo trasladaron a un hospital de la localidad. Hasta la publicación de esta nota no se tienen más datos de esta persona.

Violencia sin control en Ciudad Obregón: Ataque armado en la Cuauhtémoc; reportan dos víctimas

Al lugar llegaron familiares de las víctimas que fueron contenidos por las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes fueron los primeros en arribar al sitio de la agresión tras darse los violentos hechos. Posteriormente, llegó personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para tomar evidencia que sirva para comenzar con las primeras investigaciones y dar con los responsables de los hechos.

Se espera que las autoridades den a conocer más información de los hechos en cuanto las investigaciones lo permitan, ya que los presuntos responsables de este ataque armado huyeron a la fuerza de carrera con rumbo desconocido. Cabe señalar que durante este fin de semana, sábado y domingo, no se habían registrado hechos violentos, por lo que con este ataque se rompió la calma que se tenía en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui