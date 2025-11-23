Ya lo identificaron: Hallan a asesinado con la cara cubierta y maniatado con alambre en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante el transcurso de este domingo 23 de noviembre de 2025 se identificó al hombre que fue localizado ejecutado a balazos, con el rostro cubierto con cinta industrial de color gris y las manos esposadas hacia atrás con un alambre en un camino de terracería que corre en paralelo a un pequeño canal lateral de riego, en las inmediaciones del fraccionamiento Stanza Granada, ubicado al norte de Culiacán, Sinaloa.
De acuerdo con información de diferentes medios locales, las autoridades informaron que el hoy occiso respondía al nombre de Jesús Manuel 'N', tenía 24 años de edad y tenía domicilio en el poblado La Presita, situado también en el sector norte de la capital sinaloense, muy cerca del lugar en el que fue localizado poco antes de la medianoche del sábado 22 de noviembre. El hallazgo generó una intensa movilización de las diferentes corporaciones policíacas.
Fue una llamada anónima que se realizó al servicio de emergencias 911 alrededor de las 9 de la noche de ayer la que alertó a los cuerpos de seguridad, quienes informaron que sobre un camino de terracería que corre en paralelo a un pequeño canal lateral de riego, y que comunica del fraccionamiento Stanza Cantabria al Seminario de Culiacán, había una persona sin vida por disparos de arma de fuego", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se trasladaron hacia el sitio como primeros respondientes. A su llegada, los agentes federales encontraron al fallecido tirado a un costado del camino, boca arriba y con las piernas flexionadas, además con las características referidas y múltiples impactos de bala en el cuerpo y a la altura de la cabeza, por lo que procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla.
Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar de los hechos. Por su parte, agentes de la Policía de Investigación realizaron las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta, en torno a este nuevo homicidio doloso registrado en la ciudad de Culiacán.
Fuente: Tribuna del Yaqui