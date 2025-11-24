Alerta en Ciudad Obregón: Desaparece Angélica Lourdes Vázquez; su familia no sabe nada de ella hace 3 días

Ciudad Obregón, Sonora.- La comunidad de Ciudad Obregón se encuentra consternada por la desaparición de la joven Angélica Lourdes Vázquez, de quien se teme pudiera pasarle algo. Por eso se ha activado una alerta para su pronta localización, ya que desde el pasado sábado 22 de noviembre de 2025 no se tiene información sobre dónde está.

De acuerdo con la información que se ha compartido, fue vista por última vez hace tres días en la colonia Las Haciendas. Angélica Lourdes Vázquez vestía falda de rayas blanco con negro y blusa blanca. La ficha de su desaparición también fue dada a conocer por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón.

Desaparece Angélica Lourdes Vázquez; su familia no sabe nada de ella hace 3 días

"Cada minuto que pasa pesa, cada silencio duele… pero también cada persona que comparte, cada mirada atenta y cada palabra que corre puede acercarnos un paso más a Angélica. Si tú la viste, si escuchaste algo, si sabes cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser la llave para que vuelva a casa. A veces, la pista más pequeña ilumina el camino entero", señala una publicación en Facebook que se acompaña con su foto. Por lo que se pide que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o al número 64 42 46 54 96, con Christian Díaz.

También la publicación de redes sociales afirma: "Angélica es una mujer muy querida por su familia, quienes hoy viven horas de angustia, aferrándose a la fe y a la esperanza de que pueda regresar sana y salva a casa. Cada minuto sin noticias pesa, y cada silencio duele… pero también cada persona que comparte, que pregunta y que se mantiene atenta puede hacer la diferencia".

De acuerdo con la ficha de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la joven Angélica Lourdes Vázquez tiene 22 años, tiene el cabello castaño claro, largo y ondulado. Es de complexión delgada, con una estatura de 1.60 y 55 kilos. Como señas particulares tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la frase 'mom' con dos flores, también otro tatuaje en el lado izquierdo del pecho con la frase 'Dios por delante' y otro más en la espalda baja con la imagen de una enredadera con un corazón.

Desaparece Angélica Lourdes Vázquez; su familia no sabe nada de ella hace 3 días

Fuente: Tribuna del Yaqui