Alerta en Sonora: Desaparece madre y su hija de 2 años en Hermosillo; hace 26 días no se sabe nada de ellas

Hermosillo, Sonora.- Hace 26 días que no se sabe nada del paradero de la joven madre Paola Alejandra y su pequeña hija de 2 años, Ivana Sthepania, quienes fueron vistas por última vez el pasado 29 de octubre en Hermosillo, Sonora. Ante esto, las autoridades han activado la Alerta Amber Sonora para su pronta localización, pues se teme que pudieran ser víctimas de algún delito o estar en una situación de peligro.

De acuerdo con la información compartida, se vio por última vez a Paola Alejandra Juárez Ramírez con su hija Ivana Sthephania Juárez Ramírez el pasado 29 de octubre de 2025 en la colonia La Cholla cuando salieron de su domicilio. Hasta el momento se desconoce su paradero; por lo anterior, se considera que la integridad física de ambas podría estar en peligro.

Desaparece madre y su hija de 2 años en Hermosillo; hace 26 días no se sabe nada de ellas

Paola Alejandra Juárez Ramírez tiene 28 años, es de tez morena, clara. Tiene una estatura de 1.50 metros con un peso de 50 kilos, de complexión delgada. Como señas particulares tiene un tatuaje en el muslo de una mariposa no terminada y un tatuaje en un pie de una rosa de color rojo con verde. Mientras que Ivana Sthephania Juárez Ramírez tiene 2 años, es de tez morena clara, con una estatura de 90 centímetros y un peso de 13 kilos. Se desconoce de señas particulares, así como también se desconoce la vestimenta que traía el día que fue vista por última vez.

Las autoridades piden comunicarse a los teléfonos 662 289 88 00, extensión 15701, o al número de emergencias 911 para cualquier información que tengas sobre la joven madre y su hija, haciendo notar que cualquier información es valiosa y que cada segundo cuenta para su localización.

Alarma desaparición en Ciudad Obregón

Mientras en otro hecho policiaco del mismo ámbito, hay alarma en Ciudad Obregón por la desaparición de Angélica Lourdes, quien habría sido encontrada sin vida en la colonia Las Haciendas, pero hasta el momento no ha sido confirmado por las autoridades. La joven había sido vista por última vez el pasado 22 de noviembre de 2025 en la misma colonia y presuntamente hoy fue hallada en un domicilio del mismo asentamiento urbano; su cuerpo habría sido encontrado sobre una cama con una sábana encima, pero se esta a la espera de información oficial.

