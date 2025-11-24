Baja California: Balean y matan a mujer que se ganaba la vida como vendedora ambulante en Tijuana

Tijuana, Baja California.- La tarde del pasado domingo 23 de noviembre de 2025, fue ejecutada a balazos una mujer que solía ganarse la vida vendiendo ropa en un puesto ambulante ubicado sobre la avenida Pino Suárez, casi esquina con la calle Seis, en la colonia Libertad de la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como María Elena Ávila Ávila, de 44 años.

Al lugar arribaron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inspeccionó la zona y aseguró cinco indicios balísticos como prueba. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización que surja a través de fuentes oficiales sobre este lamentable crimen.

Elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército implementaron un operativo en los alrededores, logrando capturar a dos sujetos que podrían estar relacionados con el ataque, pues según testigos coinciden con la descripción de los hombres que agredieron a la comerciante. Actualmente, ambos se encuentran a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de homicidio.

Hay dos detenidos

La detención se efectuó en el callejón Luis Moya, también en la colonia Libertad. Los asegurados fueron identificados como Jesús Iván López Rojas, de 26 años, originario de Jalisco; y Ulises Reséndiz Rodríguez, de 22 años, originario de Tijuana. Según medios locales, al momento de ver a los agentes, Jesús Iván arrojó al suelo una pistola calibre 9 milímetros con 14 cartuchos útiles de color dorado.

En otro asunto, como se informó en TRIBUNA, la tarde del pasado domingo un sujeto presuntamente bajo los influjos del alcohol atropelló y asesinó a una mujer ciclista, dejando además gravemente herido a un hombre que aún lucha por su vida en un hospital de la zona. Los hechos ocurrieron sobre la Vía Rápida Alamar, a la altura de la colonia Cañón del Padre, mientras el conductor manejaba un Honda Accord modelo 2004.

Fuente: Tribuna del Yaqui