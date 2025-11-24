Cae 'El Maya', objetivo prioritario y líder de Los Mayas, grupo criminal que opera en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- Como resultado de las labores de investigación, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Ecatepec, concretaron la captura de Juan Manuel 'N', conocido bajo el alias de 'El Maya'. Este sujeto está identificado por las autoridades como el presunto líder de la célula delictiva denominada 'Somos Mayas, Somos Fuertes' o simplemente 'Los Mayas'.

Dicho grupo criminal mantiene operaciones en la zona metropolitana del Valle de México. La detención se realizó durante la ejecución de la segunda fase de la denominada Operación Caudal, una estrategia interinstitucional diseñada para combatir delitos de alto impacto en la región. De acuerdo con los informes, Juan Manuel 'N' estaba catalogado como un objetivo prioritario para el Gobierno estatal debido a la violencia asociada a sus actividades y la estructura de la organización que presuntamente encabezaba.

Durante la diligencia realizada en el municipio de Ecatepec, los agentes de seguridad incautaron diversos elementos probatorios que fueron integrados a la carpeta de investigación. Entre los objetos asegurados se encuentran armas de fuego, cartuchos útiles de diversos calibres, dosis de presuntos narcóticos, así como un vehículo particular y una camioneta de alta gama. Un hallazgo importante para las investigaciones fue la localización de insignias, uniformes y distintivos tácticos.

Según el reporte de las autoridades, esta indumentaria era utilizada por 'El Maya' y sus colaboradores para simular ser integrantes de corporaciones oficiales, específicamente de la policía municipal de Ecatepec, facilitando así su movilidad y operaciones en la zona sin levantar sospechas inmediatas. Las investigaciones apuntan a que la organización 'Los Mayas' se especializaba en el control y la comercialización ilegal de agua potable, un recurso cuya distribución enfrenta serios desafíos logísticos en el Estado de México.

La banda operaba principalmente mediante la distribución de pipas en los municipios de Acolman, Coacalco y Ecatepec. Aprovechando la escasez y las irregularidades en el suministro del líquido, el grupo habría establecido una red ilícita para lucrar con esta necesidad básica. La captura de 'El Maya' sucede en medio de un amplio de combate al crimen organizado que ha diversificado sus fuentes de ingresos. La Fiscalía estatal explicó que la Operación Caudal tiene como eje central desarticular redes que explotan y comercializan agua de manera ilegal.

#OperaciónCaudal.

Elementos de la #FiscalíaEdoméx, con apoyo de @SEMAR_mx y la Policía Municipal de @Ecatepec, detuvieron a Juan Manuel "N", alías "El Maya", presunto líder de una organización criminal autodenominada "Somos Mayas, Somos Fuertes" y/o "Los Mayas", que operan de…

Las pesquisas han revelado que, para operar, estas estructuras criminales suelen constituirse bajo la fachada de sindicatos u organizaciones sociales. Para ello utilizan esta imagen gremial para encubrir sus actividades delictivas. Asimismo, la estrategia busca identificar no solo a los operadores materiales, sino también fincar responsabilidades penales contra posibles servidores públicos y particulares que, mediante actos de corrupción, facilitan la sustracción y venta irregular del recurso hídrico en la entidad.

Fuente: Tribuna