Cansada del maltrato, mujer mata con un cuchillo a su esposo frente a su hijo en Nuevo León

Cadereyta, Nuevo León.- La noche del domingo 23 de noviembre de 2025, una mujer fue detenida por privar de la vida a su pareja sentimental con un cuchillo en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Según los primeros reportes, la mujer desarmó al hombre y posteriormente le causó una herida a la altura del pecho con el objeto punzocortante, aparentemente a manera de defensa y frente al hijo de ambos, un menor de 5 años de edad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Carlos Salazar, casi esquina con Modesto Arreola, en la colonia Lázaro Cárdenas. Tras el ataque, el cuerpo sin vida del sujeto quedó en un pasillo que conduce al cuarto de renta que era habitado por la familia, mientras que la fémina, identificada como Elizabeth 'N', de 22 años, permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

Fuentes policiacas indicaron que, esa noche, Héctor y Elizabeth 'N' discutieron una vez más en el cuarto que habitaban desde hacía unos meses, pues ellos son originarios de Tabasco. Sin que se precise hasta el momento si se hallaba bajo los efectos del alcohol, el sujeto supuestamente tomó un cuchillo y trató de lesionar a la joven, pero ella consiguió desarmarlo y le causó una herida en el tórax", explicó el medio anteriormente citado.

En el testimonio recabado por elementos de la Policía Municipal de Cadereyta, la presunta agresora detalló que sufría violencia familiar por parte del hoy occiso, identificado como Héctor Adrián Morales Pascual, de 32 años. Una vez que la mujer fue asegurada por los uniformados, el pequeño fue trasladado a las instalaciones del DIF, en donde permanecerá bajo resguardo mientras se desarrolla el debido proceso legal.

La detenida quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de llevar a cabo las respectivas investigaciones para determinar su situación jurídica. Cabe mencionar que el suceso conmocionó a los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, con muchos de los cuales la familia tenía relación desde su llegada al municipio de Cadereyta, Nuevo León. Se espera que en las próximas horas se difunda un reporte actualizado del caso.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/fPBoVYqzJd pic.twitter.com/1WbQtALv0P — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui