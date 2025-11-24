Caso Waldo's en Hermosillo: FGJES ha emitido 198 requerimientos y realizado 148 entrevistas, pero no hay detenidos

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 24 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó, a través de su titular, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, que hay avances en el caso de la explosión en la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, hecho que dejó 24 personas sin vida y más de 12 lesionadas. Hasta el momento se han emitido 198 requerimientos y realizado 148 entrevistas, pero no se habló de detenidos por los hechos.

De acuerdo con la FGJES, la investigación se integra en "una sólida carpeta" que concentra hasta el momento 553 actos de investigación que cuentan entre dictámenes periciales, acciones de campo y diligencias de gabinete. Señalan que se han elaborado 150 dictámenes periciales, iniciando con aquellos enfocados en la identificación y entrega digna de las personas fallecidas; a estos, se suman los estudios especializados para determinar las causas, con precisión, del siniestro.

Salas Chávez dijo que estas labores han contado con la participación de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C. También se ha recibido el apoyo de las autoridades homólogas en el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y en la Ciudad de México.

El fiscal informó que en la carpeta se integran 148 entrevistas y declaraciones, entre ellas las realizadas a víctimas directas e indirectas, testigos, empleados y directivos de la empresa propietaria de la sucursal siniestrada, así como de servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También se han emitido 198 requerimientos dirigidos a diversas instituciones públicas y autoridades administrativas, incluyendo la Secretaría de Economía, notarías públicas y diferentes empresas en diferentes partes del país.

El titular de la FGJES reiteró en un video publicado en las diversas redes sociales de la dependencia que la investigación avanza con "estricto rigor técnico, metodología, secrecía, pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos, honrando la memoria de las víctimas y reafirmando el compromiso de esclarecer plenamente estos lamentables hechos".

Fuente: Tribuna del Yaqui