Con impactos de arma larga, encuentran el cuerpo de un joven en el sector norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 se localizó el cadáver de una persona del sexo masculino en el fraccionamiento Bosques del Álamo, ubicado en el sector de Los Mezcales, en la zona norte de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que el cuerpo presentaba impactos de bala de arma larga y se encontraba en medio de un camino de terracería, el cual está situado a un costado del bulevar de Los Álamos.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso permanece en calidad de desconocido, aunque trascendió que se trata de un hombre, de entre 25 y 30 años de edad, complexión regular y tez morena. Además, versiones extraoficiales señalan que vestía una playera negra tipo Polo y un pantalón del mismo color. El hallazgo generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 7 de la mañana de este lunes cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre una persona sin vida tirada al final del bulevar de Los Mezcales en las inmediaciones de la colonia del mismo nombre y en la zona donde se fabrica ladrillo", detalló el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC) se trasladaron al sitio. A su llegada, los agentes observaron a la víctima tirada con las características referidas, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal pericial, así como integrantes de la Policía de Investigación (PDI), se encargaron de realizar las diligencias correspondientes en el lugar, en donde se localizaron múltiples casquillos de arma larga que fueron asegurados como parte de las pesquisas. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui