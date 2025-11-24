Conductor atropella a mujer de la tercera edad y huye en Monterrey; su nieta exige justicia (VIDEO)

Monterrey, Nuevo León.- En las últimas horas se viralizó en redes sociales el momento exacto en que una mujer de la tercera edad fue atropellada por un sujeto que posteriormente huyó de la escena. De acuerdo con información publicada en Facebook por la nieta de la víctima, quien se identifica como Nadia Galván, la mujer permanece en estado grave en el hospital y exige que el responsable de este fatal accidente sea localizado cuanto antes.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 23 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, en la calle Magnolia de la colonia Las Flores, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Con base en el video que circula en redes sociales, el hombre, que conducía un vehículo tipo Mitsubishi, estaba estacionado cuando, de forma repentina, aceleró y embistió directamente a la adulta mayor.

La mujer cayó de inmediato sobre el pavimento, quedando inmóvil. Sin embargo, lejos de detenerse y auxiliarla, el conductor escapó con rumbo desconocido. Cabe mencionar que Nadia compartió en su perfil algunos datos del individuo, quien aparentemente trabaja como conductor de aplicación. También informó que ya interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Vehículo del responsable

En redes sociales, los comentarios se han llenado de indignación por la forma en que actuó el individuo, quien hasta el momento no ha emitido ningún posicionamiento. Este caso sirve como recordatorio de la importancia de manejar con precaución, pues no solo se pone en riesgo la vida de quien va al volante, sino la de toda la población que transita por la vía pública. Asimismo, se reitera la relevancia de respetar siempre los señalamientos viales.

Conductor atropella a mujer de la tercera edad y huye en colonia Las Flores en Monterrey



video: especialhttps://t.co/OjCm3pwAkN pic.twitter.com/LVZadUDIE2 — Milenio Monterrey (@MilenioMty) November 24, 2025

Un caso similar ocurrió el pasado 22 de noviembre, cuando un adulto mayor de aproximadamente 82 años resultó lesionado tras ser embestido por un Nissan Versa color arena mientras cambiaba una llanta en la colonia Real del Valle Primer Sector, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Según los reportes, la conductora perdió el control de su unidad debido a una falla mecánica.

Fuente: Tribuna