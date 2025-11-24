Conmoción al norte de Sonora: Policía aparece sin vida dentro de su vehículo en un panteón municipal

Agua Prieta, Sonora.- Este lunes 24 de noviembre de 2025, a muy temprana hora, fue localizado el cuerpo sin vida de un elemento de la Policía Auxiliar, a quien le correspondía la vigilancia nocturna del Panteón Municipal Jardines de Cristo Rey, ubicado en el municipio de Agua Prieta, Sonora. El hallazgo se registró en el estacionamiento del lugar, donde sus compañeros lo encontraron al llegar para realizar el relevo de turno.

De acuerdo con información extraoficial, diversas corporaciones policiacas acudieron de inmediato a la escena, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras revisarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Al parecer, la causa de su fallecimiento sería de origen natural, pues se menciona que padecía algunos problemas de salud que no han sido detallados por las autoridades.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que el occiso respondía al nombre de Cruz Emeterio P. Ch., de 55 años de edad, originario de Janos, Chihuahua, aunque desde hace tiempo residía en Agua Prieta. En este medio estaremos atentos a cualquier información que surja en las próximas horas y se espera que el Ministerio Público emita un posicionamiento oficial.

Se cree que fue muerte natural

A la escena también arribaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo. Cabe mencionar que desde este momento comenzaron las investigaciones para determinar si efectivamente Cruz Emeterio murió a causa de algún padecimiento que pudiera haber agravado su estado de salud.

En otro asunto completamente distinto, la semana pasada, en la misma ciudad pero dentro de una vivienda ubicada entre las calles 37 y 38, y las avenidas 28 y 29, fueron encontradas dos mujeres de 24 y 20 años de edad, quienes estaban maniatadas y habían sido víctimas de tocamientos indebidos por parte de sujetos que ingresaron por la fuerza. Aunque afortunadamente no les provocaron lesiones de mayor gravedad, los agresores escaparon llevándose diversos bienes materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui