Detenido en Cajeme: Raymundo irrumpió en casa de su expareja y le propinó brutal golpiza

Ciudad Obregón, Sonora.- Un individuo identificado como Raymundo 'N', de 37 años de edad fue vinculado a proceso como resultado de las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Asimismo, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal en su contra

Este sujeto está acusado del delito de violencia familiar, presuntamente cometido en contra de una mujer de 34 años, con quien mantuvo una relación de concubinato. La carpeta de investigación fue iniciada tras los sucesos registrados el pasado 28 de julio de 2025 en la localidad de Tobarito, perteneciente al municipio de Cajeme. De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público ante un juez, los hechos ocurrieron en dos momentos distintos.

El primer reporte indica que, aproximadamente a las 00:25 horas, el señalado arribó a la vivienda de su expareja sentimental. Una vez en el interior, se presume que Raymundo 'N' inició una serie de agresiones destinadas a ejercer dominio sobre la afectada. La evidencia testimonial señala que el sujeto recurrió a la violencia física, sujetando a la víctima por el cuello y propinándole golpes en el rostro, lo que le ocasionó lesiones visibles y sangrado en la región bucal.

Estas acciones estuvieron acompañadas de agresiones verbales que vulneraron la integridad psicológica de la mujer afectada. Posteriormente, en un segundo evento registrado alrededor de las 01:15 horas del mismo día, el acusado habría confrontado nuevamente a la víctima en el mismo inmueble. En esta ocasión, las conductas se centraron en amenazas e insultos reiterados, profundizando la afectación emocional derivada del primer ataque.

FGJES obtiene vinculación a proceso de sujeto por violencia familiar en Cajeme



Cajeme, Sonora, 24 de noviembre de 2025.- Derivado de una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de… pic.twitter.com/cjHtnnXilt — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 24, 2025

Tras la ejecución de la orden de aprehensión por parte de los agentes ministeriales y la presentación de los datos de prueba en la audiencia correspondiente, la autoridad judicial avaló la imputación. Como medida cautelar, y con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima así como el desarrollo adecuado del proceso legal, el juez dictó prisión preventiva justificada contra Raymundo 'N' mientras se realiza la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora