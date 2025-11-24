Detienen a 'El Pelón' en Uruapan; habría reclutado a dos participantes en homicidio de Carlos Manzo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este lunes que fue detenido un sujeto, identificado como 'El Pelón', por haber reclutado a dos personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Jaciel Antonio 'N' fue detenido en un hotel de Uruapan; se presume que reclutaba personas en centros de rehabilitación para adicciones.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad precisó que Jaciel Antonio habría reclutado a Víctor Manuel, asesino material que fue abatido en el homicidio, y Fernando Josué 'N', hallado muerto días después. Según el Registro Nacional de Detenciones, Jaciel Antonio 'N' es un hombre de complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros, tez morena clara, está rapado y tiene barba de candado.

#ULTIMAHORA

uD83DuDEA8 SE LE VIENE LA NOCHE a @rubenmoreiravdz y a @carlosalazraki que "casualmente" se fue de vacaciones después de que se filtró el video con Manzo y de que arrestararan a sus escoltas@OHarfuch informó la Detención de Jaciel Antonio 'N' en Uruapan, quien se encargó… pic.twitter.com/vThTL94nft — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 24, 2025

Al continuar con las líneas de investigación sobre un grupo criminal responsable del homicidio del presidente municipal, los agentes de seguridad realizaron trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar al implicado.

Con la información recabada se le dio seguimiento al hombre de 36 años, quien fue detenido en las inmediaciones de un hotel en Uruapan. Jaciel Antonio 'N' fue identificado como reclutador de personas de centros de rehabilitación para adicciones, quienes posteriormente desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona. Se presume que el detenido se dedicaba a captar jóvenes para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de ser detenido, autoridades le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. "Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen", escribió Omar García Harfuch en su cuenta de X.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con la Fiscalía y Policía de Michoacán. Con lo anterior, suman nueve los detenidos por el caso de Carlos Manzo, de los cuales uno es Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', señalado como presunto autor intelectual, y los siete escoltas del edil por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones.

Cabe recordar que, durante la audiencia, se relevó que Víctor Manuel 'N' y Josué 'N', de 17 y 16 años, respectivamente, se conocieron en un centro de rehabilitación de Uruapan, donde este último tenía nexos con el crimen organizado. Para cumplir con la orden de asesinar a Carlos Manzo, emitida presuntamente por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', y Ramón Álvarez Ayala, 'R1', se debían buscar jóvenes que, además, tuvieran adicción a las drogas.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui