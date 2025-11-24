Duro golpe al crimen en Sonora: Aseguran más de 23 millones de dosis de drogas en 1 semana

Hermosillo, Sonora.- Como parte de las acciones de vigilancia y procuración de justicia implementadas en Sonora, la Mesa Estatal de Seguridad presentó el balance de resultados correspondiente a la semana del 17 al 23 de noviembre de 2025. Bajo la coordinación del Gobierno estatal, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, las fuerzas del orden reportaron cifras en materia de contención delictiva y aseguramiento de sustancias ilícitas.

El dato más destacado del informe es el aseguramiento de un total de 23 millones 691 mil 547 dosis de diversos narcóticos. Esta acción logística impide la distribución y comercialización de dichas sustancias en el mercado local y regional, impactando directamente en la cadena de suministros de los grupos generadores de violencia en Sonora. Asimismo, durante los patrullajes y labores de inteligencia realizados en este periodo, se efectuó la detención de 155 personas.

Estas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. El despliegue operativo contó con la participación interinstitucional de los tres niveles de Gobierno, integrando elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En cuanto al desarme y la reducción de la capacidad de fuego de organizaciones delictivas, el informe detalla la incautación de 39 armas de fuego de alto calibre, además de un lote de 4 mil 947 cartuchos útiles. De igual forma, la logística criminal se vio mermada con el aseguramiento de 64 vehículos que presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas. En el ámbito judicial y de investigación, las corporaciones ejecutaron 25 órdenes de cateo en distintos municipios.

Asimismo, se cumplimentaron 111 órdenes de aprehensión contra objetivo criminales. Todo el material, armamento y vehículos, así como los detenidos, fueron entregados al Ministerio Público Federal para la debida integración de las carpetas de investigación. Con estas cifras, el Gabinete de Seguridad de Sonora señaló que mantiene la continuidad en su estrategia operativa, priorizando la reducción de la oferta de drogas y el retiro de armamento de las calles.

Fuente: Tribuna del Yaqui