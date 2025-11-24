Ejecutan a balazos a pareja en un domicilio de Nuevo León; dejan huérfanos a cinco menores

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- Durante la mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 se registró un fuerte despliegue policíaco por el doble homicidio de una pareja en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los primeros reportes indican que sujetos armados irrumpieron en la vivienda de un hombre y una mujer, de entre 30 y 35 años de edad, para ejecutarlos a balazos y posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 07:30 horas, cuando los gatilleros ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero y abrieron fuego contra las víctimas, identificadas extraoficialmente como José Luis 'N' y Yahaira 'N', privándolas de la vida instantáneamente. Vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

Luego de recibir la alerta, elementos de la Policía de San Nicolás se movilizaron hacia el sector y confirmaron el doble asesinato, por lo que procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Trascendió de forma preliminar que los hoy occisos eran padres de cinco menores de edad y que supuestamente el violento hecho estaría relacionado con el consumo de sustancias ilícitas.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se congregaron en la intersección de las calles Río Tacachi y Monte Albán para llevar a cabo los trabajos de campo y las averiguaciones previas del caso. Finalmente, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León continuará con las indagatorias complementarias.

En otro suceso similar registrado el pasado miércoles 19 de noviembre en San Nicolás de los Garza, el conductor de una camioneta CR-V, color gris y con placas de circulación SUL-967-A de Nuevo León, fue asesinado a balazos mientras se movilizaba sobre la avenida Rómulo Garza, en su cruce con la avenida Árboles, a la altura de la colonia Industria del Vidrio. Se reportó que recibió al menos siete disparos, varios de ellos en la cabeza.

Fuente: Tribuna del Yaqui