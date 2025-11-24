Ejecutan a balazos a un hombre y abandonan su cuerpo junto a tierras de cultivo en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 24 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. Al momento de ser localizado en las inmediaciones de la colonia El Tapacal, a un costado de unas tierras de cultivo y un canal de riego, el cuerpo se encontraba boca arriba y presentaba huellas de violencia, con lo que se confirmó una nueva ejecución a balazos en la región.

De acuerdo con datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso se mantiene en calidad de desconocido, pero trascendió que se trata de un hombre de entre 30 y 35 años de edad, de complexión robusta y tez morena, quien vestía con una sudadera o camisa de color gris, un short y se encontraba descalzo. La localización de la víctima se registró alrededor de las 11:00 horas a través del sistema de emergencias.

Se informó al servicio de emergencia 911 que sobre dicho camino de terracería al sur de la colonia El Tapacal de la sindicatura de Villa Juárez y donde en anteriores fechas se han localizado cuerpos de personas privadas de la vida de manera similar, se encontraba un masculino sin vida con disparos de arma de fuego", explicó el medio anteriormente citado.

#Navolato uD83DuDEA8uD83DuDE94| Localizan a un hombre ejecutado y con huellas de tortura sobre un camino de terracería de la colonia El Tapacal, de la sindicatura de Villa Benito Juárez. pic.twitter.com/rgTz2rza8g — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 24, 2025

Tras ser alertados, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía Municipal de Navolato se trasladaron al sitio, en donde corroboraron que el cuerpo estaba tirado boca arriba y con los brazos extendidos, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Una vez que culminaron las respectivas pesquisas en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente. El individuo queda a la espera de ser identificado oficialmente, por lo que se espera un informe actualizado en las próximas horas por parte de las autoridades de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui