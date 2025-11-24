Escapa joven de sujetos armados que lo secuestraron en Nogales; pidió auxilio en supermercado

Nogales, Sonora.- Elementos del Departamento de Seguridad Pública Municipal de Nogales documentaron el caso de un joven de 19 años de edad, quien reportó haber escapado tras sufrir una privación ilegal de la libertad. El suceso, que involucró la participación de hombres armados y el traslado forzoso de las víctimas, terminó cuando el afectado logró ponerse escapar y solicitar la ayuda de las fuerzas del orden en un establecimiento comercial.

De acuerdo con los datos asentados en el Informe Policial Homologado (IPH), la alerta se activó en punto de las 14:50 horas de ayer domingo 23 de noviembre. El reporte indicaba la presencia de una persona solicitando auxilio en las inmediaciones de un supermercado. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la víctima, identificada como Jesús, de 19 años, quien procedió a narrar cómo sucedieron los hechos ocurridos horas antes.

Según la declaración recabada por los agentes municipales, el crimen inició aproximadamente a las 13:00 horas. Jesús relató que se desplazaba a bordo de un vehículo tipo Jeep Cherokee en compañía de otra persona por las calles de la colonia Bellotas. En ese punto, su trayecto fue interrumpido por dos vehículos de los cuales bajaron varios sujetos portando armas de fuego, quienes los obligaron a bajar de su unidad bajo amenazas.

Posteriormente, ambas víctimas fueron forzadas a abordar uno de los automóviles de los agresores. El joven informó que fueron trasladados hasta la calle Circuito los Mayos, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio. Durante la retención, los captores exigieron a las víctimas establecer comunicación telefónica con una tercera persona; sin embargo, los jóvenes manifestaron no contar con el número de contacto solicitado, lo que generó tensión.

Logró escapar

El reporte detalla que, aprovechando un descuido de los sujetos armados, Jesús descendió del vehículo y emprendió la huida a pie. Durante su escape, el joven aseguró haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego, aunque logró alejarse del lugar sin sufrir lesiones físicas por los disparos. En su búsqueda de ayuda, el afectado interceptó a una conductora que transitaba por la zona, quien accedió a trasladarlo hasta el estacionamiento del supermercado.

#Sonora | MEGABLOQUEO en Sonora: Manifestantes se instalan en garita de Nogales; Alfonso Durazo responde uD83DuDDE3???https://t.co/W4M38ytcGx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Una vez en el sitio seguro, se le facilitó un teléfono celular para contactar a sus familiares y realizar el reporte al número de emergencias 911. Al lugar de los hechos acudieron familiares del joven, así como unidades de emergencia que le brindaron la atención médica protocolaria para valorar su estado de salud. Tras asegurar la integridad de la víctima y recopilar la información inicial, los agentes municipales notificaron al Centro de Atención Temprana.

Dicha instancia de la Fiscalía General de Justicia del Estado será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar el paradero de la segunda persona involucrada, así como la identidad de los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui