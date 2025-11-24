Exnovio ataca con arma punzocortante a su suegro; víctima pierde la vida en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- La noche del pasado domingo 23 de noviembre de 2025, un hombre de 42 años perdió la vida tras ser atacado con un arma punzocortante por la expareja sentimental de su hija. Todo inició con una discusión que terminó con el padre de familia muerto. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Al parecer, el joven, cuya identidad aún se desconoce, comenzó a discutir con el señor y, en algún momento, la situación escaló hasta que lo agredió físicamente. Es necesario señalar que, aunque todavía no se ha confirmado si ya fue detenido, un testigo aseguró que conocían el domicilio del agresor, por lo que se presume que pronto será localizado para responder ante la justicia.

En un inicio se reportó que había una persona herida por proyectil de arma de fuego; sin embargo, al llegar los agentes se percataron de que presentaba una herida profunda en el cuello. Desafortunadamente, a pesar de haber sido trasladado a un hospital para recibir atención médica, falleció a consecuencia de la lesión. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si el presunto agresor ha sido capturado.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron en plena vía pública, y fueron los propios vecinos quienes denunciaron el ataque en el cruce de las calles Puerto Chamela y Puerto Perla Escondida. Los primeros en responder fueron elementos policiales, quienes acordonaron el área. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización que surja a través de fuentes oficiales en las próximas horas.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

