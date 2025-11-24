FGJES investiga asesinato de Angélica Lourdes, joven desaparecida en Ciudad Obregón; la habrían estrangulado

Ciudad Obregón, Sonora.- Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, el pasado sábado 22 de noviembre de 2025 desapareció la joven Angélica Lourdes y este día, lunes 24 de noviembre, fue encontrado su cuerpo en la colonia Las Haciendas, al oriente de Ciudad Obregón, esto con signos de aparente estrangulamiento. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que comenzó una investigación por su asesinato, y que hay identificada una persona de interés.

Según la información compartida por la FGJES, de acuerdo con los datos preliminares, la joven llegó a su casa la noche del sábado acompañada de un hombre de 37 años, cuya identidad ya fue establecida, con quien ingresó a la vivienda sin que posteriormente se les viera salir. Ante esto, el domingo 23 de noviembre, la madre solicitó información al acompañante ante la ausencia de su hija, considerado persona de interés dentro de la investigación, sin obtener respuesta clara sobre su paradero.

#Seguridad | Localizan cadáver al oriente de Ciudad Obregón; reportan que se trata de joven desaparecida ??uD83DuDEA8https://t.co/lOcnuWV51r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Al no tener noticias de la joven y al estar preocupada por su integridad, este lunes 24 de noviembre, la madre de la joven presentó una denuncia por desaparición. Momentos después, familiares localizaron el cuerpo debajo de la cama, con signos aparentes de estrangulamiento, esto según lo dado a conocer por las autoridades. El hombre señalado ya no se encontraba en el sitio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que continúa integrando datos de prueba con perspectiva de género y reiteró su compromiso con la verdad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Los primeros reportes señalan que el cuerpo de Angélica Lourdes fue encontrado hoy por la tarde envuelto en una sábana y debajo de una cama, por lo que se desplegó una intensa movilización policíaca. El hallazgo se registró alrededor de las 14:15 horas a las líneas de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron al sitio. Se espera que pronto las autoridades den a conocer más información sobre los hechos, en tanto que las investigaciones lo permitan.

Fuente: Tribuna del Yaqui / FGJES