Fuerte incendio consume toda una casa al norte de Hermosillo; familia logró salir a tiempo

Hermosillo, Sonora.- Durante la noche de este lunes 24 de noviembre, se registró una intensa movilización de los servicios de emergencia en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, específicamente en la colonia Guayacán. El incidente tuvo lugar en la Avenida Rama Blanca y la calle Guayacán, donde se reportó el incendio estructural de una casa habitación que resultó en la pérdida total del inmueble.

De acuerdo con la información inicial y los testimonios recabados en el lugar de los hechos, el fuego se originó en el área del baño. Desafortunadamente, las llamas se propagaron con rapidez hacia el resto de las habitaciones, consumiendo por completo la estructura y los bienes materiales que se encontraban en su interior. En la vivienda residía una familia compuesta por una pareja de abuelos, un hombre adulto y dos menores de edad.

Afortunadamente, todos los integrantes de la familia lograron evacuar el inmueble a tiempo, evitando así daños a su integridad física. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención y revisar a los afectados; tras la valoración, se confirmó que no hubo personas lesionadas, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales. Elementos del Departamento de Bomberos también se hicieron presentes.

Los bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el siniestro se extendiera aún más, logrando controlar la situación tras varios minutos de labores. Sin embargo, se informó que otras dos viviendas aledañas resultaron con daños parciales debido al alcance del fuego. El área fue asegurada por agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes establecieron un perímetro de seguridad.

Asimismo, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presentó para realizar una revisión de las instalaciones del cableado eléctrico y cortar el suministro de energía de manera preventiva. Hasta el momento se desconoce con certeza la causa exacta que originó el siniestro. No obstante, las primeras hipótesis sugieren que pudo haberse tratado de una falla eléctrica en la instalación del domicilio.

El fuego se extendió por todo el inmueble y el patio

Tras haber perdido todas sus pertenencias y su patrimonio, la familia afectada ha realizado un llamado a la solidaridad de la ciudadanía de Hermosillo. Solicitan el apoyo de la comunidad con donaciones de cualquier tipo que puedan ayudarles a sobrellevar esta difícil situación, incluyendo ropa, calzado, alimentos no perecederos y material de construcción para iniciar la recuperación de su hogar.

Fuente: Tribuna del Yaqui