Golpe al NARCO en México: Caen 15 generadores de VIOLENCIA, incluidos 2 líderes de grupo criminal

Ciudad de México.- Este lunes 24 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal informó, mediante sus redes sociales oficiales, un nuevo golpe al crimen organizado y al narcotráfico. Se trata de la captura de 15 presuntos generadores de violencia, los cuales serían integrantes de una organización delictiva señalada por venta de drogas, homicidios y extorsiones en el centro de México.

Entre los detenidos se encuentran Isaí Gabriel 'N', conocido como 'El Carnal', e Ignacio 'N', alias Pelayo, identificados como líderes de esta célula criminal.

Las detenciones ocurrieron en diferentes puntos del centro de México. Foto: Gobierno Federal

Según el comunicado compartido por las autoridades, las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Las corporaciones ejecutaron 15 cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX).

Así fueron los cateos en los cuatro estados

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se realizaron de la siguiente forma:

Puebla: Tres cateos

Morelos: Seis cateos

Estado de México: Cinco cateos

CDMX: Un cateo

Las autoridades señalaron que estos puntos estaban vinculados con actividades como narcomenudeo, tráfico de armas y coordinación de homicidios. Por otra parte, señalaron que, además de las detenciones, las fuerzas federales decomisaron:

Siete armas de fuego

Cientos de cartuchos

Más de tres mil dosis de droga, entre ellas cocaína y marihuana

Vehículos de alta gama

Un racer

Cinco motocicletas

Dos cuatrimotos

68 teléfonos celulares

Equipo táctico, computadoras y radios de comunicación

Dinero en efectivo

14 inmuebles relacionados con la estructura criminal

Según el Gabinete de Seguridad, todo lo asegurado representa un golpe económico aproximado de 97 millones de pesos para el grupo delictivo.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y… pic.twitter.com/GnQh3yqhZr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2025

Líderes detenidos: ¿Quiénes son 'El Carnal' y 'Pelayo'?

Las autoridades informaron que seis de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entre ellos se encuentran:

Isaí Gabriel 'N', alias 'El Carnal', quien es considerado uno de los principales operadores de la organización.

Ignacio 'N', 'Pelayo', señalado como líder operativo y presunto responsable de coordinar extorsiones y homicidios.

Ambos eran objetivo prioritario de investigaciones federales por su papel dentro de la estructura criminal.

Los 15 detenidos, junto con las armas, droga, vehículos e inmuebles asegurados, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui