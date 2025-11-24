¡Síguenos!
crimen organizado

Golpe al NARCO en México: Caen 15 generadores de VIOLENCIA, incluidos 2 líderes de grupo criminal

Autoridades de Seguridad Federal confirmaron la captura a dos líderes criminales y 13 colaboradores; decomisaron armas, droga y bienes valuados en 97 mdp

Caen 15 generadores de VIOLENCIA, incluidos 2 líderes de grupo criminal Foto: Gobierno Federal

Ciudad de México.- Este lunes 24 de noviembre de 2025, el Gabinete de Seguridad Federal informó, mediante sus redes sociales oficiales, un nuevo golpe al crimen organizado y al narcotráfico. Se trata de la captura de 15 presuntos generadores de violencia, los cuales serían integrantes de una organización delictiva señalada por venta de drogas, homicidios y extorsiones en el centro de México.

Entre los detenidos se encuentran Isaí Gabriel 'N', conocido como 'El Carnal', e Ignacio 'N', alias Pelayo, identificados como líderes de esta célula criminal.

Las detenciones ocurrieron en diferentes puntos del centro de México. Foto: Gobierno Federal
Las detenciones ocurrieron en diferentes puntos del centro de México. Foto: Gobierno Federal

Según el comunicado compartido por las autoridades, las detenciones fueron resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Las corporaciones ejecutaron 15 cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX).

Así fueron los cateos en los cuatro estados

De acuerdo con el reporte oficial, los operativos se realizaron de la siguiente forma:

  • Puebla: Tres cateos
  • Morelos: Seis cateos
  • Estado de México: Cinco cateos
  • CDMX: Un cateo

Las autoridades señalaron que estos puntos estaban vinculados con actividades como narcomenudeo, tráfico de armas y coordinación de homicidios. Por otra parte, señalaron que, además de las detenciones, las fuerzas federales decomisaron:

  • Siete armas de fuego
  • Cientos de cartuchos
  • Más de tres mil dosis de droga, entre ellas cocaína y marihuana
  • Vehículos de alta gama
  • Un racer
  • Cinco motocicletas
  • Dos cuatrimotos
  • 68 teléfonos celulares
  • Equipo táctico, computadoras y radios de comunicación
  • Dinero en efectivo
  • 14 inmuebles relacionados con la estructura criminal

Según el Gabinete de Seguridad, todo lo asegurado representa un golpe económico aproximado de 97 millones de pesos para el grupo delictivo.

Líderes detenidos: ¿Quiénes son 'El Carnal' y 'Pelayo'?

Las autoridades informaron que seis de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Entre ellos se encuentran:

  • Isaí Gabriel 'N', alias 'El Carnal', quien es considerado uno de los principales operadores de la organización.
  • Ignacio 'N', 'Pelayo', señalado como líder operativo y presunto responsable de coordinar extorsiones y homicidios.

Ambos eran objetivo prioritario de investigaciones federales por su papel dentro de la estructura criminal.

Los 15 detenidos, junto con las armas, droga, vehículos e inmuebles asegurados, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui

