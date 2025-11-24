Hallazgo de siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí causa TERROR: Esto se sabe

Zacatecas, Zacatecas.- La violencia en México sigue al alza. Ahora, autoridades del estado de Zacatecas informaron sobre el hallazgo de siete personas sin vida en la zona que divide a la entidad zacatecana y a San Luis Potosí. Este dato fue confirmado por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien detalló que el descubrimiento ocurrió durante acciones del operativo permanente Vigilante Nocturno, a cargo de las Fuerzas de Reacción Inmediata.

De acuerdo con lo publicado por el funcionario, el reporte se recibió la noche del domingo 23 de noviembre de 2025, aunque no puntualizó cuál fue el punto exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fueron localizados los cuerpos. Tampoco se han compartido detalles de las características físicas de las víctimas, ni sus posibles nombres.

Hace unos momentos, la Secretaría de Seguridad Pública me informó que, al realizar actividades propias del operativo permanente “Vigilante Nocturno”, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata localizaron siete cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas", se lee en el comunicado.

El hallazgo ocurrió este domingo, confirmó el Gobierno de Zacatecas. Foto: Facebook

Detienen a cuatro presuntos responsables; serían elementos de la Guardia Civil potosina

A unos metros del sitio donde se encontraron los cuerpos, los agentes ubicaron un vehículo con manchas de sangre, según puntualizó el funcionario en sus redes sociales oficiales. Dentro viajaban cuatro personas señaladas como probables responsables, quienes fueron detenidas en el lugar.

Según Reyes Mugüerza, estas cuatro personas presuntamente serían integrantes de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí, aunque aclaró que aún no se ha confirmado oficialmente su identidad. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGE), donde se abrió la carpeta correspondiente. El secretario indicó que, una vez que avance el proceso, la Mesa de Construcción de Paz ofrecerá información adicional.

#Seguridad | Pareja irrumpe en Tienda 3B de CDMX e intenta ejecutar violento atraco: Así los detuvieron uD83DuDD2BuD83DuDC6BuD83CuDFFBhttps://t.co/aPhuWHzBwC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Falta postura oficial de autoridades potosinas

A la fecha de publicación de esta nota, el Gobierno de San Luis Potosí no ha emitido ningún posicionamiento para confirmar o descartar si los detenidos pertenecen a la corporación estatal.

El hallazgo coincide con reportes publicados por medios locales sobre el supuesto abandono de siete cuerpos en Santo Domingo, San Luis Potosí, también el 23 de noviembre. Sin embargo, las autoridades potosinas no han informado públicamente sobre ese caso ni si existe relación entre ambos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui