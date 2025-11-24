La sorprendieron a balazos: Sicarios ejecutan a mujer en la colonia Palo Fierro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró la noche de este lunes 24 de noviembre en el sector norte de la ciudad de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que dejó una mujer muerta en la colonia Palo Fierro. Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas, momento en que vecinos del área alertaron a las líneas de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

El reporte ciudadano activó de inmediato el Código Rojo, provocando un fuerte despliegue operativo de las autoridades hacia la la avenida Hesen y la calle Tesota para verificar la situación y garantizar la seguridad del perímetro. Al arribar al lugar de los hechos, los oficiales localizaron a una persona del sexo femenino tendida sobre la carpeta asfáltica en la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, tras la revisión correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, la mujer fue identificada en el lugar con el nombre de Marta, de unos 45 años. De acuerdo con la información inicial recabada en el sitio, la víctima fue atacada con proyectiles de arma de fuego. Asimismo, reportes indican que, durante la agresión, los responsables presuntamente rociaron a la mujer con combustible y le prendieron fuego antes de retirarse del lugar.

Según testimonios, los agresores se dieron a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedán con rumbo desconocido. Hasta el cierre de esta edición, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con este suceso. La escena del crimen fue acordonada y asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes resguardaron el área para preservar la evidencia.

El lugar donde sucedió la balacera y asesinato

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para recolectar indicios balísticos y otros elementos de prueba que se integrarán a la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y proceder a su identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui