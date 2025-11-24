Lo desarmaron y lo ultimaron: Capturan a dos responsables del asesinato de policía en CDMX

Ciudad de México.- Como resultado de labores de inteligencia y seguimiento operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México concretaron la detención de dos individuos presuntamente vinculados con el homicidio del policía tercero Brandon López Solís. El oficial perdió la vida en cumplimiento de su deber tras atender un reporte ciudadano en la alcaldía Gustavo A. Madero a mediados de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la corporación, durante la aprehensión se logró asegurar un arma de fuego que portaba los sellos y registros de la SSC. Tras las primeras inspecciones, se determinó que dicha pistola corresponde al arma de cargo asignada al oficial López, la cual le fue arrebatada durante el altercado y utilizada posteriormente para privarlo de la vida. La carpeta de investigación se inició a raíz de los sucesos ocurridos el pasado 10 de noviembre.

Aquel día, el oficial Brandon López acudió a un llamado de emergencia por un presunto robo a un supermercado localizado en la intersección de las calles Venustiano Carranza y Allende, en la colonia Valle Madero. Al arribar al sitio para verificar la situación, el uniformado fue interceptado por los presuntos delincuentes. Durante la confrontación, los agresores lograron despojarlo de su arma de servicio y le dispararon directamente en la cabeza.

La gravedad de las lesiones requirió una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Paramédicos estabilizaron al oficial en el lugar para su traslado urgente a un hospital cercano. Posteriormente, debido a su estado crítico, fue necesario el apoyo de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizó un traslado aéreo a un centro hospitalario de especialidades. Pese a los esfuerzos médicos, el policía falleció 2 días después, el 13 de noviembre.

A partir del ataque, el área de inteligencia de la SSC desplegó un operativo exhaustivo. Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 y trabajos de campo, se identificó la zona de movilidad de los sospechosos, estableciendo un cerco virtual en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La captura de los acusados

La detención se efectuó el 24 de noviembre en la colonia Ampliación Malacates. Los agentes observaron a dos hombres manipulando bolsas que dejaban ver una hierba verde y seca, con características propias de la marihuana. Al notar la presencia de las unidades policiales, los sujetos intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados metros más adelante gracias a la reacción de los elementos de seguridad.

Durante la revisión preventiva, a los detenidos se les aseguraron diversas dosis de aparente droga, dos teléfonos celulares y un arma de fuego abastecida con 11 cartuchos útiles. Esta última fue identificada plenamente como la propiedad institucional sustraída al oficial fallecido. Los detenidos fueron identificados como Erasmo 'N', de 32 años, y Germán 'N', de 44 años.

Según las indagatorias preliminares, se presume que Erasmo 'N' sería uno de los autores materiales de la agresión y quien despojó del arma al policía, mientras que Germán 'N' fue hallado en posesión del arma de fuego al momento de la captura. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en los próximas días.

