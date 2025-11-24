Localizan a Arturo en Hermosillo tras 5 años desaparecido; ya está de vuelta con su familia

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó este lunes 24 de noviembre la que fue posible dar con el paradero de Arturo 'N', un ciudadano que contaba con un reporte de desaparición activo y de quién se desconocía su ubicación desde hace 5 años. El operativo se originó a raíz de nueva información aportada por el círculo cercano del afectado, lo que permitió reunirlo de nuevo con su familia.

Según los datos recabados, existían indicios de que Arturo 'N' podría haberse trasladado hacia el municipio de Hermosillo con la intención de emplearse en el sector agrícola. Con base en este reporte, el organismo desplegó a su personal operativo hacia la zona rural del municipio para iniciar las labores de búsqueda correspondientes. Durante dicha jornada, los agentes realizaron diversas entrevistas con directivos de campos agrícolas.

También hablaron con encargados de establecimientos comerciales en la región. Estas diligencias, sumadas a recorridos estratégicos por puntos de afluencia habitual identificados en la investigación, permitieron ubicar al individuo y confirmar plenamente su identidad, validando así el cese de su estatus de persona no localizada. Tras el hallazgo, se activaron los mecanismos de notificación a sus familiares.

Dichas personas expresaron su disposición de viajar a la capital sonorense. Para garantizar la integridad y el bienestar de Arturo 'N' durante el tiempo de espera, la Comisión gestionó su traslado a la ciudad de Hermosillo. En una muestra de colaboración interinstitucional, se solicitó y obtuvo el apoyo de la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno de Sonora, instancia que facilitó el resguardo temporal y la asistencia necesaria al ciudadano.

El proceso terminó el pasado 20 de noviembre de 2025, cuando el personal de la Comisión de Búsqueda acompañó a los familiares a las instalaciones de Atención a Migrantes para formalizar el reencuentro. Posteriormente, las autoridades brindaron acompañamiento hasta la terminal de autobuses Estrella Blanca, asegurando que el retorno de la familia a su lugar de origen se realizara bajo condiciones de seguridad y orden.

Fuente: Tribuna del Yaqui