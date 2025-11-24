Localizan cadáver al oriente de Ciudad Obregón; reportan que se trata de joven desaparecida

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Las Haciendas, al oriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los primeros reportes señalan que se trata de una mujer, quien fue localizada envuelta en una sábana y debajo de una cama, por lo que se desplegó una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con información extraoficial, el cadáver pertenece a una joven de 22 años de edad, identificada como Angélica Lourdes 'N', la cual recientemente había sido reportada como desaparecida en el mismo sector en el que se encontró su cuerpo ya sin vida. El hallazgo se registró alrededor de las 14:15 horas a las líneas de emergencias, por lo que elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se movilizaron al sitio.

A su llegada, los uniformados confirmaron el reporte y procedieron a delimitar el perímetro con cinta roja para preservar la escena. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por lo que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las averiguaciones previas del caso para determinar las causas del deceso, así como esclarecer los hechos en este lamentable hecho.

Hasta el momento se desconocen los motivos que rodean la muerte de Angélica Lourdes 'N', por lo que quedará esperar por un reporte detallado por parte de las autoridades competentes. Finalmente, el cuerpo fue retirado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares para que lleven a cabo los respectivos servicios funerarios.

En un reporte ciudadano que se difundió en redes sociales se especificó que la joven había sido vista por última vez hace tres días en la colonia Las Haciendas, asentamiento humano en el que fue encontrada sin vida, según datos preliminares de medios locales. Al momento de su desaparición, la fémina vestía con una blusa blanca, falda de mezclilla y sandalias de color blanco.

#Seguridad | Alerta en Ciudad Obregón: Desaparece Angélica Lourdes Vázquez; su familia no sabe nada de ella hace 3 días uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/8ONkmy7kUM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui