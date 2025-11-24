Localizan sano y salvo a adolescente desaparecido en Guaymas; pedían dinero para liberarlo

Guaymas, Sonora.- Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización de un adolescente de 17 años de edad en el municipio de Guaymas, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares. El joven fue encontrado en buen estado de salud por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en una propiedad deshabitada ubicada en la colonia Las Delicias.

Las primeras investigaciones permitieron descartar que se tratara de una privación ilegal de la libertad física real. Las autoridades determinaron que el suceso corresponde a la modalidad delictiva conocida como "secuestro virtual" o extorsión telefónica. En este tipo de casos, los delincuentes operan a distancia, manipulando psicológicamente tanto a la víctima como a sus familiares para evitar el contacto entre ellos.

De acuerdo con el reporte oficial, la familia del menor recibió llamadas intimidatorias provenientes de un número desconocido, en las cuales se aseguraba falsamente que el joven estaba retenido. Bajo esta presión psicológica, y con el objetivo de evitar un supuesto daño físico al menor, los familiares realizaron un depósito bancario exigido por los extorsionadores. Asimismo, el joven fue coaccionado vía telefónica para aislarse en la casa abandonada.

De esta manera cortaron toda comunicación con su entorno, simulando así su desaparición. Tras la denuncia y la activación de los protocolos de búsqueda e inteligencia, los agentes de la AMIC lograron ubicar el paradero del afectado. Posteriormente, fue trasladado para recibir una valoración médica, confirmando que su integridad física nunca estuvo comprometida, para finalmente ser reintegrado de nuevo a su núcleo familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que mantiene abierta la carpeta de investigación para rastrear el origen de las llamadas y dar con los responsables de este delito. La institución reitera el llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta ante este tipo de engaños, recomendando colgar y reportar cualquier número o llamada sospechosa a la línea de emergencias 911, evitando realizar depósitos o transferencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui